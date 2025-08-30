Volley A2/M, Olio Pantaleo Fasano: preparazione a pieno ritmo

Prosegue senza sosta la preparazione atletica della nuova Olio Pantaleo Volley Fasano, impegnata a costruire la migliore condizione fisica in vista dell’avvio del campionato di Serie A2 Tigotà. Dopo i primi 15 giorni di lavoro, la squadra gialloblù ha alternato test fisici e allenamenti mirati sotto la guida del preparatore atletico Andrea Blasi, coadiuvato da Lucio Zigrino e dallo staff tecnico diretto da coach Paolo Totero, con i collaboratori Pietro Tanzarella, Diego Ficarra e Giuseppe Catapano.

Il programma ha previsto sedute in sala pesi, piscina e lavoro su sabbia, con l’obiettivo di incrementare la forza generale e preservare le atlete da carichi eccessivi nelle prime fasi. “Abbiamo iniziato con test fisici per valutare la condizione di partenza – spiega Blasi – poi un lavoro sulla forza massima, alternato ad esercizi su sabbia e in acqua, per preparare gradualmente le ragazze ai salti in palestra. Dalla prossima settimana cominceremo i primi allenamenti congiunti”.

La capitana Margherita Muzi e compagne stanno rispondendo con entusiasmo: “Il gruppo è abituato a lavorare e a sacrificarsi – sottolinea Blasi – tutte hanno compreso bene quale sia la missione della società. L’obiettivo è arrivare pronte non solo dal punto di vista tecnico, ma soprattutto fisico, per affrontare un campionato che sarà lungo e impegnativo, con turni infrasettimanali e gare durante le festività”.

Gli allenamenti congiunti inizieranno il 10 settembre, per testare i primi automatismi e amalgamare il roster in vista della regular season, che prenderà il via il 6 ottobre.

