Al via la campagna abbonamenti 2023/2024 della New Mater Volley Castellana Grotte, società iscritta al prossimo campionato nazionale Serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile. “Sostieni il mondo in gialloblù” è un invito a condividere le emozioni della grande pallavolo nazionale, a vivere da vicino e tutti insieme una nuova esaltante stagione sportiva.

Si parte con la formula sostenitore: 100 euro in un’unica rata per tutte le 13 gare interne da disputare al Pala Grotte di Castellana per il campionato più eventuali gare di post season e Coppa Italia. Possibile sottoscrivere anche la tessera a costo ridotto (80 euro) per le categorie over 65 e under 12. È possibile prenotare il proprio abbonamento, dal lunedì al venerdì, negli orari pomeridiani di allenamento, presso il Pala Grotte in via Renato dell’Andro e presso Casa Mater – Palestra IISS Angelo Consoli in via Rosatella a Castellana Grotte. Ulteriori informazioni sui canali social di New Mater Volley.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp