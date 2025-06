Volley A2/M, Lorusso nuovo schiacciatore della Prisma Taranto

La Prisma Taranto Volley accoglie un nuovo rinforzo per la stagione 2025/2026: si tratta dello schiacciatore Luca Lorusso, classe 2000, 190 cm, originario di Molfetta. Un innesto che rafforza il legame con il territorio e conferma la volontà del club di investire su giovani talenti pugliesi.

Cresciuto nel settore giovanile della squadra biancorossa molfettese, Lorusso ha esordito in Serie C a soli 17 anni, contribuendo alla promozione del club nella stagione 2019/2020. Successivamente ha disputato tre stagioni in Serie B, giocando due playoff da protagonista, prima di vivere un’ulteriore tappa di crescita con la maglia del CUS Bari.

Giocatore dotato di una forte elevazione e di un colpo d’attacco efficace, Lorusso è considerato uno dei profili più promettenti del volley regionale. Il Direttore Generale della Prisma, Vito Primavera, ha accolto così il suo arrivo: “Siamo orgogliosi di accogliere un talento cresciuto nella nostra terra. Luca rappresenta alla perfezione l’identità pugliese che vogliamo valorizzare: dedizione, talento e spirito di sacrificio”.

“Per me è un grande onore vestire questa maglia” ha dichiarato Lorusso. “Sono felice di far parte di una squadra ambiziosa e strutturata come Taranto. Arrivo con tanta voglia di migliorare e dare un contributo concreto agli obiettivi stagionali”. Il giovane schiacciatore ha inoltre sottolineato l’importanza di giocare in una realtà che rappresenta la propria regione, evidenziando la motivazione e l’orgoglio che accompagna questa nuova tappa della sua carriera.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author