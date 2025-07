Volley A2/M, Lagonegro rinforza l’attacco con Aleksandar Andonovic

La Rinascita Volley Lagonegro annuncia l’arrivo dello schiacciatore serbo Aleksandar Andonovic, classe 1997, che si unirà al roster biancorosso per la stagione 2025/26 in Serie A2 Credem Banca. Per l’atleta, originario di Sremska Mitrovica, si tratta del primo approdo nel campionato italiano.

Con i suoi 198 cm di altezza, un’elevazione in attacco di 355 cm e un muro a 330 cm, Andonovic si presenta come un rinforzo solido e completo per la zona di posto quattro. Cresciuto nei settori giovanili serbi di Srem Eaton, Stella Rossa e Novi Sad, ha disputato campionati in Turchia, Finlandia e Grecia, accumulando anche presenze in competizioni europee come Champions League, Coppa CEV e Challenge Cup.

La sua carriera ha toccato momenti significativi con la Stella Rossa di Belgrado, dove ha vinto la Coppa nazionale e raggiunto una finale scudetto. Nel 2022 ha vestito la maglia dell’Istanbul BBSK in Turchia, guadagnando il riconoscimento come miglior schiacciatore del campionato. Successivamente ha giocato in Finlandia con il VaLePa, e nella stagione più recente è stato protagonista nel massimo campionato greco con l’AOP Kifisias, partecipando anche alla Challenge Cup.

“Quando ho ricevuto la chiamata della Rinascita non ho avuto dubbi – ha dichiarato Andonovic -. L’Italia è una terra sacra per la pallavolo e sono felice di iniziare qui la mia avventura. Darò il massimo per la squadra, con spirito di sacrificio e grande motivazione”.

Soddisfazione anche da parte del direttore sportivo Nicola Tortorella, che ha descritto il nuovo acquisto come “un giocatore moderno, versatile, con un profilo internazionale perfetto per il nostro progetto tecnico”.

Con questo ingaggio, il club lucano conferma la propria strategia: puntare su profili affidabili, già maturi a livello europeo, ma con margini di crescita. La Rinascita Lagonegro guarda al futuro con ambizione, costruendo un gruppo solido e competitivo, in grado di affrontare una stagione complessa come quella della Serie A2.

