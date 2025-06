Volley A2/M, Lagonegro: Lorenzo Sperotto confermato in cabina di regia

La Rinascita Volley Lagonegro ha ufficializzato la conferma del palleggiatore Lorenzo Sperotto per la stagione 2025/2026. Il regista veneto, classe 1999 e originario di Mirano (VE), proseguirà il suo percorso con il club biancorosso dopo l’importante contributo fornito nella seconda parte della scorsa annata.

Arrivato a Lagonegro nel novembre 2024 dall’Omifer Palmi, Sperotto si è immediatamente imposto in cabina di regia diventando un punto di riferimento tecnico per il coach Waldo Kantor e contribuendo alla risalita della squadra culminata nella promozione in Serie A2 Credem Banca grazie alla vittoria nella Finale Playoff contro Negrini CTE Acqui Terme.

Con 225 presenze complessive tra SuperLega, A2 e A3, Sperotto tornerà a calcare i taraflex della seconda categoria nazionale dopo aver indossato, tra le altre, le maglie di Club Italia, Roma Volley, Reggio Emilia e Itas Trentino, con cui ha vinto la Supercoppa Italiana nel 2021. A livello internazionale vanta l’argento agli Europei U19 del 2017 e il secondo posto al Mondiale U21 del 2019, dove è stato premiato come miglior palleggiatore del torneo.

Nel suo primo anno con la maglia della Rinascita ha collezionato 23 presenze tra stagione regolare e playoff, contribuendo con oltre 300 punti in carriera (303) e dimostrando continuità e leadership. La qualità della sua distribuzione di gioco ha valorizzato il potenziale offensivo della squadra, favorendo anche la grande stagione di Diego Cantagalli, miglior marcatore del campionato.

“Sono veramente felice di giocare ancora a Lagonegro, sono molto carico e non vedo l’ora di iniziare. Il campionato di A2 sarà impegnativo e per questo avremo bisogno del sostegno dei nostri tifosi. Forza Rinascita”, ha dichiarato Sperotto.

Soddisfazione anche da parte del presidente Nicola Carlomagno: “La conferma di Lorenzo era una nostra priorità. È un professionista serio e un regista esperto, dotato di grande visione di gioco e capace di inserirsi subito nel gruppo. Con lui vogliamo affrontare con ambizione la nuova stagione in A2”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author