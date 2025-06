Volley A2/M, Lagonegro: Giacomo Mastracci primo rinforzo

La Rinascita Volley Lagonegro dà il via al proprio mercato in vista del campionato di Serie A2 2025/2026 annunciando il primo nuovo innesto: si tratta dello schiacciatore Giacomo Mastracci, classe 2001, originario di Fondi, in provincia di Latina.

Alto 195 centimetri, Mastracci è una banda esplosiva, dotata di ottima elevazione e di una potente battuta in salto. Attaccante costante e determinato, è conosciuto per l’energia che porta in campo e per il suo spirito combattivo.

Avvicinatosi alla pallavolo a 15 anni, ha compiuto l’intero percorso giovanile nella vicina Sabaudia, esordendo in Serie B nel 2017. Due anni dopo ha compiuto il salto in Serie A3, per poi tornare brevemente in B con il Pag Taviano (2021) e rientrare successivamente a Sabaudia. Nelle ultime due stagioni ha vestito le maglie di CUS Bari e Mesagne, chiudendo l’ultima annata al sesto posto nel Girone G della Serie B.

“Dopo un buon campionato in B, speravo in una chiamata dalla categoria superiore e quando è arrivata quella della Rinascita Lagonegro non ho avuto dubbi – ha dichiarato Mastracci, felice di poter affrontare una nuova sfida in A2 -. È un club serio, con uno staff che può farmi crescere. Sono pronto a dare tutto e a guadagnarmi spazio in campo”.

Nel gruppo biancorosso, Mastracci ritroverà due amici: Nicola Fortunato, conosciuto a Sabaudia nel 2019, e Gabriele Tognoni, con cui ha condiviso la stagione 2022/23. Il Direttore Sportivo Nicola Tortorella ha sottolineato la coerenza dell’operazione con la filosofia del club: “Giacomo è il profilo perfetto per il nostro progetto: giovane, motivato e con esperienze solide alle spalle. Il suo arrivo rafforza il reparto schiacciatori e aggiunge grinta al nostro spogliatoio”.

Per la stagione in arrivo, l’obiettivo è chiaro: “Voglio migliorare, crescere e dare un contributo concreto al gruppo. Affronteremo un campionato tosto, dove lavoro e coesione faranno la differenza”.

