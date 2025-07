Volley A2/M, Lagonegro: debutto in trasferta a Pordenone il 19 ottobre

La Rinascita Volley Lagonegro si prepara a tornare protagonista nel campionato di Serie A2 Credem Banca, con l’ufficializzazione del calendario della stagione 2025/2026 avvenuta a margine del Volley Mercato, l’appuntamento organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A al Zanhotel Meeting & Centergross di Bentivoglio, in provincia di Bologna.

Durante la cerimonia, spazio anche ai riconoscimenti per i successi della scorsa stagione. A ricevere un sentito applauso è stato il presidente Nicola Carlomagno, celebrato per il ritorno della squadra in A2: “Sono dieci anni che tra A2 e A3 siamo lontani da Lagonegro, ma per noi è sempre stato uno stimolo. Amiamo la pallavolo e continueremo a dare il massimo”, ha affermato.

Il cammino in campionato inizierà domenica 19 ottobre in trasferta sul campo della Tinet Prata di Pordenone. La prima partita casalinga una settimana dopo, il 26 ottobre, con la Campi Reali Cantù nel rinnovato Palasport di Villa d’Agri.

Nel girone d’andata sono previste sette gare casalinghe, nel ritorno saranno sei. In programma anche tre turni infrasettimanali: l’8a giornata mercoledì 3 dicembre con la Prisma Taranto Volley, il 4 marzo 2026 per il ritorno della stessa sfida, e il 18 marzo contro i “compagni” di promozione della Romeo Sorrento.

La regular season si chiuderà domenica 29 marzo 2026 con l’incontro casalingo contro la Essence Hotels Fano, dopodiché prenderà il via la fase playoff.

Calendario completo Rinascita Lagonegro

1a giornata (19/10 andata – 11/01 ritorno): Tinet Prata di Pordenone – Rinascita Lagonegro

2a giornata (26/10 – 18/01): Rinascita Lagonegro – Campi Reali Cantù

3a giornata (02/11 – 25/01): Rinascita Lagonegro – Gruppo Consoli Sferc Brescia

4a giornata (09/11 – 01/02): Porto Viro – Rinascita Lagonegro

5a giornata (16/11 – 08/02): Rinascita Lagonegro – Virtus Aversa

6a giornata (23/11 – 15/02): Consar Ravenna – Rinascita Lagonegro

7a giornata (30/11 – 01/03): Rinascita Lagonegro – Sviluppo Sud Catania

8a giornata (03/12 – 04/03): Rinascita Lagonegro – Prisma Taranto Volley

9a giornata (07/12 – 08/03): Abba Pineto – Rinascita Lagonegro

10a giornata (14/12 – 15/03): Rinascita Lagonegro – Emma Villas Siena

11a giornata (21/12 – 18/03): Romeo Sorrento – Rinascita Lagonegro

12a giornata (28/12 – 22/03): Rinascita Lagonegro – Banca Macerata

13a giornata (04/01 – 29/03): Essence Hotels Fano – Rinascita Lagonegro

Un percorso impegnativo e stimolante attende i ragazzi di coach Waldo Kantor, pronti a confrontarsi con le migliori realtà del panorama pallavolistico nazionale.

