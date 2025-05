Volley A2/M, il martello Cianciotta alla Prisma Taranto per vincere

La Gioiella Prisma Taranto annuncia un nuovo rinforzo per la prossima stagione: si tratta di Nicola Cianciotta, schiacciatore classe 2001 per 196 cm e originario di Bari, reduce dall’esperienza nella Sir Susa Vim Perugia, con cui ha conquistato sia la Champions League che la Supercoppa Italiana. Un percorso importante che gli ha permesso di maturare in un contesto ad altissimo livello europeo.

Partito dai settori giovanili pugliesi di Locorotondo e Castellana, Cianciotta ha proseguito il suo cammino professionale in Serie B con Taviano e Gioia, per poi proseguire in A3 con Casarano e successivamente in A2 con Club Italia, Mondovì e nuovamente Castellana Grotte. La stagione in Superlega con Perugia ha rappresentato finora il vertice della sua carriera, che ora prosegue in maglia rossoblù con l’obiettivo di consolidare il proprio ruolo e trovare maggiori spazi in campo.

Nato pallavolisticamente come centrale, ha successivamente completato la transizione al ruolo di schiacciatore, posizione che ricoprirà nel nuovo progetto tecnico di Graziosi a Taranto. Il suo palmares vanta anche numerosi successi internazionali con la Nazionale giovanile italiana: Campione del Mondo Under 19 nel 2019 (con il riconoscimento di miglior centrale del torneo), Campione del Mondo Under 21 nel 2021 e Campione d’Europa Under 22 nel 2022.

“Ho scelto Taranto per avere più spazio in campo e per la possibilità di crescere sotto la guida di un allenatore preparato come Graziosi – ha dichiarato Cianciotta al suo arrivo -. Conosco bene anche Vito Primavera, Pino Lorizio e lo stesso coach, avendoci giocato contro. Questo progetto mi offre un’opportunità concreta e, da pugliese, sono orgoglioso di rappresentare la mia terra. Sarà un campionato difficile, il livello si è alzato, ma voglio farmi trovare sempre pronto e dare il massimo per portare in alto il nome di Taranto”.

A esprimere soddisfazione per il suo arrivo è anche il segretario generale della società Stefano De Luca: “Nicola è un attaccante di temperamento, un combattente. Ha già un profilo importante a livello nazionale e siamo certi che qui potrà crescere ulteriormente, magari anche in ottica futura per la Nazionale”.

