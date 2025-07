Volley A2/M, Giuseppe Pisano nuovo scoutman della Prisma Taranto

Giuseppe Pisano entra ufficialmente a far parte dello staff tecnico della Prisma Taranto Volley per la stagione sportiva 2025/2026, ricoprendo il ruolo di scoutman. Nato nel 1996, Pisano arriva a Taranto dopo un’esperienza significativa con la Rinascita Lagonegro, dove ha maturato competenze in diversi ruoli tra giovanili, prime squadre e attività di scouting in Serie A2 e A3.

Nel corso della sua carriera ha partecipato a due finali nazionali con l’U15 maschile, contribuendo anche alla promozione in Serie A2 della formazione lucana nella stagione appena conclusa. Un profilo tecnico e dinamico, che torna a collaborare con Pino Lorizio, oggi direttore sportivo del club ionico.

“Sono grato alla società per la fiducia e l’interesse mostrato nei miei confronti”, ha dichiarato Pisano. “Avevo bisogno di nuovi stimoli e Taranto rappresenta l’ambiente giusto per continuare a crescere. Non vedo l’ora di lavorare con coach Graziosi, un tecnico di grande esperienza, e di ritrovare Pino Lorizio in un nuovo ruolo”.

Con questo nuovo ingresso, la Prisma Taranto conferma la volontà di costruire uno staff competente e affiatato in vista del prossimo campionato, puntando su figure giovani ma già ben radicate nel panorama della pallavolo nazionale.

“Saluto tutta la città e i tifosi con l’auspicio di vederli numerosi a sostenerci. Ci vediamo presto”, ha concluso Pisano.

