Volley A2/M, Gabriele Sanfilippo nuovo centrale della Prisma Taranto

La Gioiella Prisma Taranto rafforza il reparto centrali con l’innesto di Gabriele Sanfilippo, atleta siciliano di due metri, classe 2000, originario di Bronte (Catania). Dopo cinque stagioni alla Med Store Tunit Macerata, Sanfilippo arriva in riva allo Ionio con l’obiettivo di rilanciare la propria carriera, dopo un periodo segnato da alcuni problemi fisici ora completamente superati.

Cresciuto tra Bronte e Catania, Sanfilippo ha compiuto i primi passi nelle categorie giovanili locali prima di approdare alla GoldenPlast Civitanova in Serie A3. Successivamente si è trasferito a Macerata, dove ha contribuito alla promozione in A2, distinguendosi per le qualità a muro e in attacco. Gli infortuni hanno rallentato la sua crescita, ma oggi il centrale si presenta a Taranto con rinnovata determinazione.

Nel suo primo commento ufficiale da giocatore rossoblù, Sanfilippo ha sottolineato la solidità del progetto tecnico e umano proposto dalla società. “Ho scelto Taranto perché ho percepito fin da subito un progetto serio e ambizioso. Qui ho trovato un ambiente che vive di sport, fatto di persone con valori forti. Non vedo l’ora di dare il massimo per questi colori”, ha dichiarato.

Il tecnico Gianluca Graziosi, recentemente annunciato alla guida della squadra per la prossima stagione, ha espresso fiducia nel nuovo acquisto: “Sanfilippo è tra i giovani più promettenti nel suo ruolo in Serie A2. Ha qualità sia a muro che in attacco. Ora che ha superato gli infortuni, può essere un elemento determinante nel nostro sistema di gioco”.

Con questa operazione, la Gioiella Prisma Taranto conferma la volontà di costruire un organico competitivo, puntando su atleti di prospettiva e motivati, in vista della stagione 2025/2026.

