Volley A2/M, Fortunato rinnova con Lagonegro: sarà ancora capitano

Nicola Fortunato, il capitano della promozione, sarà ancora al centro del progetto Rinascita Volley Lagonegro per la stagione 2025/2026. Il libero trentenne, punto di riferimento tecnico e umano della squadra, ha firmato il rinnovo e guiderà i compagni anche nel prossimo campionato di Serie A2 Credem Banca.

Lagonegrese doc, cresciuto nel vivaio del club dal 2007, Fortunato è stato protagonista della lunga ascesa della società biancorossa, dalla B2 all’A2, passando per l’esperienza biennale in A3. Con 238 presenze in Serie A, tra cui 89 in A2 e 146 in A3, rappresenta oggi una delle figure più identitarie e apprezzate del volley lucano.

Il club ha deciso di puntare ancora su di lui, riconoscendone non solo il valore tecnico, ma anche l’autorevolezza nello spogliatoio. “Essere ancora un giocatore della Rinascita è un orgoglio che sento nel profondo. Questa maglia è parte della mia storia. Qui sono cresciuto e ho trovato una famiglia vera”, ha dichiarato Fortunato.

Ha saputo guadagnarsi sul campo la fascia da capitano indossata nella stagione della promozione, distinguendosi per grinta, professionalità e spirito di sacrificio. Sempre pronto a guidare i compagni nei momenti decisivi, rappresenta un esempio per tutto il gruppo.

Soddisfatto anche il direttore sportivo Nicola Tortorella: “Nicola è un giocatore che ogni società vorrebbe avere. È l’anima del gruppo, conosce l’ambiente e incarna perfettamente i valori del nostro club. La sua permanenza è una scelta naturale”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author