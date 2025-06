Volley A2/M, Fisio Élite conferma il suo ruolo al fianco della Prisma Taranto

Si consolida il legame tra Fisio Élite e la Prisma Taranto Volley: anche per la stagione 2025/2026 il centro specializzato in fisioterapia sportiva sarà al fianco della formazione rossoblù, impegnata nel campionato di Serie A2.

Fisio Élite è da anni un punto di riferimento per atleti professionisti e amatoriali del territorio, grazie a tecnologie avanzate, un approccio personalizzato e una solida esperienza nel recupero e nella prevenzione degli infortuni.

A guidare lo studio c’è Aldo Portulano, fisioterapista con oltre quarant’anni di carriera, laureato in Terapia della Riabilitazione all’Università di Bari e figura centrale nello staff sanitario della Prisma Taranto. Al suo fianco lavorano il figlio Francesco Portulano, laureato in Scienze Motorie, e la fisioterapista Marina Gigante, per un team affiatato e altamente qualificato.

“Collaboro con la Prisma da anni e conosco bene l’ambiente – ha dichiarato Aldo Portulano –. Sono convinto che proprio nei momenti difficili servano maggiore compattezza e impegno. Ringrazio i presidenti Tonio Bongiovanni ed Elisabetta Zelatore per la fiducia rinnovata. Con lo studio Fisio Élite proseguo il mio percorso professionale con passione e attenzione individuale agli atleti, perché lo sport mi ha insegnato valori fondamentali come sacrificio, rispetto e determinazione”.

Dello stesso tono anche le parole di Francesco Portulano: “Il mio lavoro è iniziato sul campo, accanto a mio padre. Con la Prisma Taranto ho maturato un’esperienza fondamentale. Mi piace aiutare gli atleti non solo nella prevenzione degli infortuni, ma anche nell’aspetto umano, perché è importante sapere ascoltare e offrire un supporto completo. Affrontare un’altra stagione in Serie A2 è per me una sfida stimolante”.

La sinergia tra Fisio Élite e Prisma Taranto rappresenta un esempio concreto di collaborazione efficace tra sport e salute, con uno staff dedicato a garantire il massimo supporto agli atleti durante ogni fase della stagione agonistica.

