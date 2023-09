Volley A2/M: Finisce 2-2 il congiunto con Bari

Finisce con un inedito 2-2 (25-19, 25-15, 22-25, 25-27) il primo allenamento congiunto della preseason 2023 per la New Mater Volley Castellana Grotte, società iscritta al prossimo campionato nazionale Serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile: al Pala Grotte di Castellana la formazione allenata da coach Simone Cruciani impatta con la Just British Bari (compagine iscritta alla prossima serie A3 girone Blu).

Due set a testa nel primo test stagionale di mercoledì 13 settembre: primi due parziali vinti dalla formazione di casa, i restanti vinti dagli ospiti.

Fanizza in diagonale con Bermudez, Pol e Iervolino schiacciatori (entrambi in doppia cifra, tra i più prolifici sul tabellino finale), Balestra e Ceban centrali, Battista libero la prima formazione titolare di coach Cruciani che, nel corso della partita, poi, ha fatto ruotare anche gli altri effettivi a disposizione (Rampazzo anche se solo per qualche punto a causa di un leggero infortunio, Princi, Ciccolella, Menchetti e Guadagnini) ad eccezione di Nicola Cianciotta, rimasto in panchina in via precauzionale.

Sabato 16 settembre 2023, alle ore 17,30, secondo allenamento congiunto a Taranto con la Gioiella Prisma Taranto, compagine di Superlega.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp