Volley A2/M, Dino Viggiano torna a Lagonegro: sarà vice di Kantor

Dopo aver completato la rosa dei giocatori, la Rinascita Volley Lagonegro definisce anche il proprio staff tecnico in vista della stagione 2025/2026. A un mese dall’inizio della preparazione, la società lucana annuncia il ritorno di Dino Viggiano, che andrà ad affiancare Waldo Kantor nel ruolo di assistant coach.

Per Viggiano, 49 anni, si tratta di un ritorno in biancorosso dopo l’esperienza maturata tra il 2020 e il 2023, quando contribuì alla crescita del progetto sportivo lagonegrese. Il suo rientro rappresenta un segnale di continuità e rafforzamento per un club che punta a consolidare le proprie ambizioni in A2.

Nel corso della sua carriera, Viggiano ha lavorato in diversi contesti spaziando dai settori giovanili della D.M.B. Villa d’Agri alla C.S.C. Moliterno (Serie C maschile), fino all’Antares Sala Consilina, dove ha guidato la squadra femminile dalla B fino alla A2 tra il 2009 e il 2015. È anche docente e selezionatore regionale per la FIPAV Basilicata, ulteriore dimostrazione del suo profilo tecnico di alto livello.

“Sono felice di tornare alla Rinascita e soprattutto di ritrovare questa realtà pallavolistica lucana in Serie A2 – ha dichiarato Viggiano -. L’obiettivo è mettere a disposizione di club e squadra tutta la mia esperienza e passione per questo sport. Il legame con la società e con il presidente Carlomagno è sempre stato forte, basato su stima e rispetto reciproci. Ringrazio la dirigenza per la fiducia accordatami”,

Coach Waldo Kantor, protagonista della promozione, guiderà il nuovo corso biancorosso anche in A2. “Affiancarlo sarà un onore – prosegue Viggiano -. Ho già avuto modo di conoscerlo e ne apprezzo le qualità umane e professionali. È un tecnico stimato in tutto l’ambiente pallavolistico, capace di trasmettere valori e costruire squadra: sono certo che anche quest’anno sarà un punto di riferimento importante per tutti noi”.

Non manca un accenno al clima familiare che Viggiano ritroverà nello staff: “Rivedrò con piacere persone con cui ho condiviso esperienze significative. Non vedo l’ora di iniziare per ritrovare qualche atleta e conoscere i nuovi innesti. Tornare a Villa d’Agri sarà emozionante: è la mia casa sportiva, il palazzetto dove ho vissuto momenti indimenticabili. Il calore dei tifosi sarà come sempre un elemento decisivo».

La società, in una nota ufficiale, sottolinea l’importanza di questo nuovo tassello: “Il ritorno di Dino Viggiano rafforza la solidità tecnica del nostro progetto. La sua competenza, l’impegno e la profonda conoscenza dell’ambiente lo rendono una risorsa preziosa. Siamo certi che, insieme a coach Kantor e al resto dello staff che annunceremo a breve, contribuirà in modo determinante alla crescita del gruppo. Il suo ritorno è anche un messaggio ai nostri tifosi: la Rinascita è al lavoro con serietà e ambizione per regalare nuove soddisfazioni alla città di Lagonegro».

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author