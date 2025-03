Volley A2/M: Castellana travolge Sammichele, primo successo esterno

Colpo esterno del Castellana C5, che nella 19a Giornata di Serie A2 (Girone D) travolge 7-2 il Sammichele al Pala Lagravinese e compie un passo forse decisivo verso la salvezza. Una prestazione solida e determinata quella degli uomini di mister Andrea Rotondo, che scelgono il momento migliore della stagione per trovare il primo successo lontano dalle mura amiche.

Il Castellana parte subito forte e dopo appena 12 secondi passa in vantaggio con Achille, ben servito da Vitto. Il Sammichele prova a reagire con Juanillo e Loschiavone, ma il portiere ospite Ritorno è attento. Al 4’, però, i padroni di casa restano in inferiorità numerica per l’espulsione diretta di Loschiavone e i biancoblu ne approfittano subito: Benedetti firma il 2-0, poi all’8’ Zapponi cala il tris. L’espulsione di Fuentes complica ulteriormente i piani del Sammichele, che incassa anche il 4-0 di Benedetti. Nel finale di tempo i locali sfiorano il gol con Lenoci e Masi, ma il risultato non cambia.

Nella ripresa i padroni di casa tentano il tutto per tutto con il power-play, colpendo un palo con Juanillo e una traversa con Campagna. Ma è ancora Castellana a colpire con Vitto, che sigla il 5-0 al 12’. Il match è ormai segnato, ma nel finale arrivano altre quattro reti: Lenoci e un autogol di Baldo per il Sammichele, mentre per il Castellana vanno ancora a segno Vitto e capitan Rotondo, fissando il definitivo 7-2.

Prossimo impegno

Grazie a questa vittoria, il Castellana C5 conquista tre punti pesantissimi nella corsa salvezza. Sabato prossimo la squadra di Rotondo ospiterà Piazza Armerina in un altro match fondamentale per il mantenimento della categoria.

Sammichele – Castellana C5 2-7 (p.t. 0-4)

Sammichele: Spinelli G., Linzalone, Campagna, Fuentes, Masi, Lenoci, Juanillo, Pozzovivo, Spinelli G., Loschiavone, Marsico, Rafaschieri. All.: Mallardi.

Castellana C5: Ritorno, Baldo, Bianco, Pedone, Rotondo, Satalino, Vitto, Benedetti, Achille, Chiantera, Zapponi, Montrone. All.: Rotondo.

