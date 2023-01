Volley A2/M: Bcc Castellana Grotte, ripartire dopo ko di Ravenna

Dopo due settimane e per la prima volta nel 2023, torna a riempirsi il Pala Grotte di Castellana con la Bcc Castellana Grotte: doppio appuntamento casalingo, a suo modo storico, per la formazione allenata da Jorge Cannestracci, vero e proprio crocevia per il prosieguo della stagione. Sabato sera l’anticipo della serie A2, mercoledì la semifinale della Coppa Italia. Teatro di entrambe le gare il Pala Grotte, appunto, con i tifosi della New Mater che potranno vivere da vicino le emozioni del grande volley.

Si comincia nel weekend con il derby appulo-lucano con la Cave del Sole Lagonegro, anticipato a sabato 14 gennaio 2023 alle ore 20,30. Per la Bcc Castellana Grotte il triplice obiettivo di riprendere il cammino dopo la sconfitta di Ravenna, di allungare la striscia di vittorie casalinghe portandola a quattro (dopo i successi con Porto Viro, Santa Croce e Grottazzolina) e di difendere il secondo posto in classifica. Nonostante lo stop dello scorso fine settimana, infatti, la New Mater è ancora, con 27 punti, la prima inseguitrice della capolista Vibo Valentia (che ha già 35 punti dopo 15 giornate). Assieme ai gialloblù c’è Santa Croce con 27, alle loro spalle Bergamo con 26.

Di fronte, per la 16esima giornata del torneo, ci sarà un Lagonegro che è sì penultimo con 18 punti ma che può contare sull’entusiasmo della vittoria casalinga con Reggio Emilia di domenica scorsa e su atleti di sicuro affidamento come l’opposto brasiliano Wagner.

Con il sostegno del pubblico amico, insomma, la Bcc Castellana Grotte cerca in quattro giorni il trampolino di lancio per prepararsi anche alla doppia trasferta di campionato contro Bergamo e Brescia (ostacolo tutt’altro che semplice nel calendario di questo mese) e per giocarsi le chance di avanzare nel tabellone di Coppa Italia. In questa ottica, naturalmente, la sfida con Lagonegro assume una rilevante importanza. La sensazione di non poter fallire l’appuntamento si unisce alla voglia di riscatto per uno stop, quello di Ravenna, che ha solo parzialmente frenato le ambizioni di vertice dei gialloblù.

Nove i precedenti tra Castellana Grotte e Lagonegro, tutti compressi tra il 2016 e il 2022, tutti giocati in serie A2. Sei i successi dei pugliesi, tre quelli dei lucani. Nella gara di andata si è imposta la Bcc Castellana con il punteggio di 1-3. Due gli ex dell’incontro: da una parte Marco Izzo (oggi a Lagonegro, lo scorso anno in gialloblù), dall’altra Paolo Luigi Di Silvestre (oggi a Castellana, lo scorso anno in biancorosso).

Saranno Stefano Chiriatti e Giuseppe De Simeis, entrambi di Lecce, gli arbitri della partita. Chiriatti sarà alla prima direzione stagionale con la Bcc, De Simeis ha già fischiato al Pala Grotte in occasione delle sfide con Santa Croce e Bergamo.

Il biglietto per l’accesso alla gara tra Castellana e Lagonegro (costo 10 euro) è acquistabile online sulla piattaforma diyticket.it o presso la biglietteria dello stesso Pala Grotte, aperta anche sabato pomeriggio a partire dalle ore 18,30.

