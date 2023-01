Volley A2/M: Bcc Castellana Grotte riparte da Ravenna

Con trasferta sul campo della Consar Rcm Ravenna riprende il cammino della Bcc Castellana Grotte nella serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile. Domenica 8 gennaio, alle ore 18, al Palasport Costa torna in campo la formazione allenata da Jorge Cannestracci per il primo appuntamento del 2023 e per la 2a giornata di ritorno.

Si riparte da un finale di 2022 entusiasmante: la New Mater ha prima centrato l’obiettivo di entrare tra le otto squadre partecipanti alla Del Monte Coppa Italia, poi ha superato nei quarti il Porto Viro raggiungendo quelle semifinali di Coppa che mancavano da oltre 10 anni.

Anche in campionato, le quattro vittorie consecutive a cavallo tra il girone di andata e il girone di ritorno (a Prata, poi con Porto Viro, Santa Croce e Grottazzolina) hanno riportato Castellana Grotte al secondo posto della classifica. Dietro la capolista Vibo Valentia, prima con 32 punti, il gruppo si sta sgranando, ma resta ancora decisamente compatto: Castellana 27, Bergamo 26, Santa Croce 24, Porto Viro e Cantù 23, Grottazzolina 22. Dal secondo al settimo posto tutti in cinque lunghezze.

Fondamentale sarà il mese di gennaio per la Bcc Castellana: tre trasferte su quattro partite attendono il team del direttore sportivo Bruno De Mori. Ravenna (domenica 8), Brescia (domenica 22) e Bergamo (domenica 29), passaggi fondamentali per i gialloblù con l’unica sfida casalinga, il derby appulo-lucano con Lagonegro, in programma sabato 14.

Finora, il rendimento esterno della New Mater è stato quasi perfetto: 5 vittorie su 6 gare lontano dal Pala Grotte, unico stop con Cuneo. “Zero proclami da parte nostra – dice Bruno De Mori, ds della New Mater -. Ripartiamo dal secondo posto, ma con la consapevolezza di dover conquistare tutto in ogni partita e su ogni palla. Non possiamo permetterci cali. Tra le nostre qualità c’è la capacità di essere concentrati sempre, con valide alternative. Ogni ragazzo dà il massimo, ma siamo di fronte a un campionato difficile, equilibrato, che presenta scenari diversi. La prima parte di stagione è stata eccellente, ma l’esperienza dello scorso anno ci insegna che le cose possono cambiare in fretta. Sappiamo quali sono i nostri obiettivi e lavoriamo per raggiungerli. Il mese di gennaio sarà durissimo, tanti viaggi e tante partite difficili. A partire da Ravenna, squadra che sì ha perso Coscione, il suo regista, nel mercato invernale, ma ha talento, giovani di valore, si è rinforzata con Monopoli e Ngapeth e vorrà rilanciarsi dopo le 5 sconfitte nelle ultime sei partite giocate”.

Nove i precedenti tra Ravenna e Castellana Grotte: 4 le vittorie pugliesi, 5 i successi emiliani, l’ultimo proprio nella gara di andata al Pala Grotte, al tie break. Al Pala Costa, in A2, la Bcc non vince addirittura dal 2009 (l’altro successo esterno è arrivato nel 2012, in Superlega, al Pala De Andrè).

Matteo Zamagni è l’ex di turno: nato a Bellaria Igea Marina, oggi in gialloblù, ha debuttato nel volley che conta proprio con la Marcegaglia Cmc Ravenna nel 2010/2011 in A2. Saranno Marta Mesiano di Bologna e Giuliano Venturi di Torino gli arbitri del match: entrambi sono alla prima direzione di gara con la Bcc Castellana. Come tutte le partite della serie A2 Credem Banca 2022/2023, l’incontro sarà trasmesso in live streaming su volleyballworld.tv.

