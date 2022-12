Volley A2/M: BCC Castellana, da Cuneo parte un tour de force

Condividi su...

Riparte da una trasferta in Piemonte e dalla prospettiva di tre gare in sette giorni il cammino della Bcc Castellana Grotte nel campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile. Dopo il rinvio forzato della gara con Porto Viro (per via di più di tre positività al Covid nella formazione veneta), vigilia della decima giornata del torneo con la formazione allenata da Jorge Cannestracci che sarà impegnata sabato 3 dicembre 2022 alle ore 20 sul gommato di casa della Bam Acqua San Bernardo Cuneo.

La strada della New Mater verso la chiusura del girone di andata riparte così dal terzo posto in classifica (con 16 punti, ad una lunghezza di distacco da Vibo Valentia e Bergamo) e da un trittico di partite dal coefficiente di difficoltà altissimo, da vivere peraltro in un contesto generale che non lascia margini di errore.

Al termine del girone di andata mancano quattro giornate. Quattro turni che serviranno a stabilire la griglia dei quarti di finale della Coppa Italia A2 (in programma il prossimo 29 dicembre in gara singola con il fattore campo a favore della migliore classificata). Tra la prima posizione (17 punti) e il Ravenna nono e primo degli esclusi al momento (13 punti), ci sono appena quattro lunghezze: equilibrio totale e griglia della Coppa Italia tutta da definire.

Il primo passaggio è programmato per il prossimo weekend a Cuneo, contro una formazione che occupa il quinto posto e che in casa non ha mai perso, conquistando tutti i 14 punti dell’attuale classifica. Seguiranno a stretto giro il turno infrasettimanale in casa con Vibo Valentia (mercoledì 7 alle ore 20,30) e la gara esterna di Prata di Pordenone (sabato 10 alle 20,30).

“Lo stop forzato non è stato positivo per noi – ha commentato il direttore sportivo della Bcc Castellana Grotte, Bruno De Mori – Eravamo in un buon momento di forma, la vittoria di Reggio Emilia ci aveva dato ulteriore carica per preparare la sfida di Porto Viro. Il rinvio inevitabilmente ci porta ad un calo nel livello di attenzione perché la partita rappresenta sempre uno stimolo diverso e superiore. Devo dire però che il coach e i ragazzi hanno interpretato bene questo momento alzando il livello di allenamento. La cosa positiva è l’aver ritrovato tutti gli effettivi. Sia Carelli che Tiozzo si sono definitivamente aggregati al gruppo e ora siamo pronti ad affrontare un periodo tostissimo”.

“Cuneo è in un ottimo stato di forma e ha un roster importante, di primo livello – ha continuato lo stesso diesse gialloblù – In casa poi hanno sempre vinto e il quinto posto attuale la dice lunga sul fatto che siano certamente una delle formazioni più accreditate”.

“In ottica Coppa Italia – ha concluso De Mori – il margine è risicato. Basta perdere una gara e si rischia di essere sorpassati da più di una squadra. A partire da Cuneo dovremo giocare partita dopo partita, come fossero finali e poi vedere a che punto siamo, cercando di mettere in campo la nostra solita determinazione per trarre il massimo da un calendario complicato in cui dovremo inserire anche il recupero con Porto Viro”.

Sono 4 i precedenti tra le due formazioni, 3 successi pugliesi e 1 quello piemontese. A Cuneo un’affermazione per parte con l’ultimo incrocio, nella stagione scorsa, a favore della Bcc Castellana Grotte. È il capitano della New Mater, Nicola Tiozzo, l’ex di giornata, avendo giocato a Cuneo nella stagione 2020/2021. È di Cuneo, lì ha debutto in Superlega e lì ci ha giocato per tre stagioni, invece, il libero gialloblù Andrea Marchisio.

Saranno Angelo Santoro di Varese e Paolo Scotti di Sospiro (Cr), invece, i due direttori di gara del match che, come tutte le partite della serie A2 Credem Banca 2022/2023, è trasmesso in live streaming su volleyballworld.tv.