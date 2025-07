Volley A2/M 2025-26: date, eventi e novità della stagione

Dopo la definizione delle date e dei format della SuperLega Credem Banca 2025/26, l’attenzione si sposta anche sulla Serie A2 Credem Banca, che presenta importanti novità per la prossima stagione, a partire dalla Coppa Italia, che non si disputerà più a fine stagione, ma al termine del girone di andata. Le prime otto squadre in classifica al giro di boa accederanno alla Del Monte® Coppa Italia A2, che tornerà alla formula classica con Quarti di Finale, Semifinali e Finale, tutte disputate in gara secca.

Cambia anche il format dei Play Off Promozione: saranno otto le squadre ammesse alla fase finale, con il ritorno al tabellone classico. Non è più prevista, quindi, la promozione diretta in Semifinale per la prima classificata al termine della Regular Season, come accaduto in passato.

La Del Monte® Supercoppa Serie A2 vedrà invece opposte la squadra vincitrice della Regular Season, che disputerà la partita in casa, e la vincente della Coppa Italia A2. Se entrambe le competizioni saranno vinte dalla stessa formazione, il diritto a partecipare alla Supercoppa passerà alla seconda miglior classificata al termine della stagione regolare.

La Serie A2 2025/26 promette dunque una stagione intensa e spettacolare, con appuntamenti distribuiti lungo l’intero calendario e una nuova enfasi sulla competitività di Coppa e Play Off. L’obiettivo finale resta uno: conquistare l’unico posto disponibile per la promozione in SuperLega.

