Volley A2/F, Pantaleo Podio Fasano: ufficiali sette addii

Prime decisioni di mercato in casa Pantaleo Podio Fasano, che apre ufficialmente il capitolo delle uscite dopo la storica promozione in Serie A2. Il club gialloblù ha annunciato che non rinnoverà il rapporto con sette atlete protagoniste della scorsa stagione, che hanno contribuito alla conquista della promozione nazionale.

Lasciano la squadra: la schiacciatrice e capitano Valentina Martilotti, l’opposto Irene Botarelli, le schiacciatrici Marta Campana e Valentina Mearini, la centrale Chiara Albano, il libero Lucrezia De Dominicis e la palleggiatrice Francesca Di Coste.

“Vogliamo ringraziare tutte le ragazze che concludono la loro esperienza con noi – ha dichiarato il direttore sportivo Micaela Cofano – hanno disputato una stagione straordinaria e senza di loro nulla sarebbe stato possibile. Hanno formato un gruppo unito, capace di superare le difficoltà e celebrare i momenti di gloria. Resteranno sempre nei nostri cuori”.

La società ha ribadito che, parallelamente ai saluti, sono già in corso intensi colloqui con procuratori e atlete per costruire quanto prima il nuovo roster che difenderà i colori della Pantaleo Podio Fasano nel prossimo campionato di Serie A2.

