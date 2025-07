Volley A2/F, Pantaleo Fasano: Vinciguerra resta, “Qui sono a casa”

Chiara Vinciguerra vestirà ancora la maglia della Olio Pantaleo Volley Fasano. La centrale salentina, classe 1996, è stata ufficialmente confermata dal club fasanese per la prossima stagione, che vedrà la squadra impegnata nel campionato di Serie A2.

La ventottenne leccese, alta 185 cm, è ormai una delle figure simbolo della formazione gialloblù, con cui ha già conquistato due promozioni (dalla B2 alla B1 e dalla B1 alla A2) e raggiunto secondo e terzo posto in Coppa Italia di Serie B. Arrivata a Fasano nella stagione 2022/23, si è imposta subito come leader in campo e fuori, tanto da essere scelta come capitano nel 2023/24.

Reduce da un grave infortunio che l’aveva costretta a uno stop forzato, Vinciguerra è tornata in campo con una stagione da protagonista, contribuendo in modo decisivo alla vittoria del campionato di B1 e allo storico approdo in Serie A2.

“Sono molto contenta di questa riconferma – ha dichiarato la giocatrice – Fasano è la mia seconda casa. Lo scorso anno è stato speciale: tornare in campo dopo l’infortunio e vincere la Serie A2 è un’emozione unica. Ringrazio Micaela Cofano, Lorenzo Abete e tutto lo staff per la fiducia. Non vedo l’ora di iniziare e di ritrovare i tifosi, che ci hanno sempre sostenuto”.

Con il rinnovo di Vinciguerra, la Olio Pantaleo Fasano riparte da una delle sue certezze più solide per affrontare con entusiasmo e ambizione la nuova sfida in Serie A2.

