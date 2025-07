Volley A2/F, Pantaleo Fasano: Margherita Muzi nuova palleggiatrice

Nuovo innesto di spessore per l’Olio Pantaleo Volley Fasano, che ufficializza l’ingaggio della palleggiatrice Margherita Muzi, atleta romana di 31 anni con una carriera ricca di esperienza ai massimi livelli del volley femminile italiano ed europeo.

Muzi, alta 182 cm, ha mosso i primi passi sportivi nel prestigioso settore giovanile del Volleyrò Casal de’ Pazzi a Roma, per poi costruire un percorso solido tra Serie B e A2. Il suo debutto nella categoria cadetta è avvenuto nella stagione 2017/18 con la Zambelli Orvieto, mentre la stagione 2022/23 l’ha vista protagonista in Serie A2 con la Akademia Sant’Anna di Messina, club con cui aveva ottenuto la promozione l’anno precedente. Nell’ultima stagione ha vissuto un’importante parentesi in Serie A1 con il Roma Volley Club, con cui ha conquistato due trofei: la Wevza Cup e la Challenge Cup 2024-25.

Dopo aver militato anche in Puglia con il FLV Cerignola, per l’esperta regista si tratta ora di un ritorno gradito nella regione. “Sono molto contenta di iniziare questa nuova avventura con l’Olio Pantaleo Fasano – ha dichiarato Muzi -. Conosco già alcune delle ragazze che saranno mie compagne di squadra, e con un paio ho anche avuto il piacere di giocare in passato. La società mi ha subito fatto una buona impressione: mi sono sentita accolta, a mio agio. Non vedo l’ora di conoscere il resto dello staff e i tifosi, che saranno parte fondamentale del nostro cammino”.

Con questo innesto, Fasano si assicura un profilo di esperienza e qualità tecnica per guidare la squadra nella nuova stagione, dando ulteriore forma al progetto sportivo in vista del prossimo campionato.

