Volley A2/F, Olio Pantaleo Fasano: confermata Maria Sofia Negro

Dopo la promozione in Serie A2, la Olio Pantaleo Volley Fasano riparte da una delle sue colonne più solide: Maria Sofia Negro. La società del presidente Renzo Abete ha ufficializzato la conferma della palleggiatrice salentina, che si appresta a vivere la sua quarta stagione consecutiva in maglia biancazzurra.

Originaria di Salve, in provincia di Lecce, Negro è stata protagonista assoluta del percorso vincente del club, contribuendo in modo determinante alle due promozioni consecutive dalla B2 alla B1 e infine alla A2. In tre stagioni, ha anche preso parte a due edizioni della Final Four di Coppa Italia, conquistando un terzo e un secondo posto.

“Ho trascorso tre anni meravigliosi a Fasano, ricchi di risultati positivi e grandi soddisfazioni. Ho incontrato persone straordinarie, dentro e fuori dal campo, che mi hanno fatta sentire a casa fin dal primo giorno. Come ho sempre detto, credo profondamente nel progetto Pantaleo e sono orgogliosa di aver dato il mio contributo agli obiettivi raggiunti”, ha dichiarato Negro.

La palleggiatrice salentina torna ora a calcare il palcoscenico della Serie A2 con maggiore maturità e consapevolezza, come lei stessa afferma: “È una grande gioia poter tornare a disputare la A2 con una squadra pugliese, questa volta dopo averla conquistata sul campo. Sono carica, motivata e felice di poter dare ancora il mio contributo alla squadra e al progetto della Olio Pantaleo Fasano. Non vedo l’ora di ricominciare. Ci vediamo al palazzetto”.

La conferma di Maria Sofia Negro rappresenta un importante segnale di continuità tecnica e identitaria, elemento chiave per affrontare al meglio la nuova stagione nella seconda serie nazionale.

