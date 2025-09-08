Volley A2/F, Melendugno tra test di lusso e presentazione ufficiale

Dopo tre settimane di preparazione, la Narconon Volley Melendugno si prepara a vivere una settimana decisiva, ricca di test sul campo e di eventi con i propri tifosi.

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 10 settembre ad Altamura, alle ore 17:00, con un allenamento congiunto contro la PanBiscò Leonessa Altamura, squadra di A2 inserita in un altro girone. Un confronto utile per affinare i meccanismi tattici in vista del campionato.

Sabato 13 settembre la squadra scenderà in campo al Palazzetto dello Sport di Galatina, ore 16:30, per la prima uscita stagionale davanti al pubblico salentino. Avversaria la Co.Ge. Vesuvio Oplonti Volley, formazione campana di B1 con ambizioni di promozione.

In serata, alle 21:00, è in programma la presentazione ufficiale della squadra presso il Centro Commerciale di Melendugno, organizzata insieme al Comitato Feste Patronali e animata dal team di Bar Italia. Dopo l’evento, le atlete saranno ospiti alla Casaccia La Parabirreria di Torre dell’Orso, per un momento conviviale tra musica e divertimento.

Il percorso proseguirà sabato 20 settembre a Vasto con un triangolare che vedrà il Melendugno opposto a Tenaglia Abruzzo Altino Volley e Olio Pantaleo Volley Fasano, entrambe nel girone B di A2. Ultimo test il 27 settembre a Lecce, ancora contro Fasano, prima dell’esordio in campionato previsto per lunedì 6 ottobre a Concorezzo.

Per coach Simone Giunta, si tratta di appuntamenti fondamentali per valutare la crescita del gruppo e consolidare l’intesa in campo. La società chiama a raccolta i tifosi: il sostegno del pubblico sarà il vero “sesto uomo” per spingere le ragazze verso una stagione da protagoniste.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author