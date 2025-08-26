Volley A2/F, Melendugno: preparazione al via con entusiasmo

Non c’è tempo da perdere per la Narconon Volley Melendugno, che ha iniziato la preparazione alla sua terza stagione consecutiva in Serie A2 con una settimana intensa e ricca di entusiasmo. La squadra guidata da Simone Giunta ha messo subito in campo energia e voglia di lavorare, con un obiettivo chiaro: arrivare pronta al debutto in regular season.

All’appello manca solo la schiacciatrice argentina Daniela Bulaich, impegnata con la nazionale, mentre il resto del gruppo si è immerso fin da subito nell’atmosfera di duro lavoro. Le giornate sono state scandite da doppie sedute di allenamento tra il Palazzetto dello Sport di Lecce e quello di Calimera, integrate da sedute di recupero e potenziamento in acqua presso l’Open Padel Park di Lecce.

“Sono davvero contento di come le ragazze hanno iniziato a lavorare – ha commentato coach Giunta –. Questa prima fase è servita a riprendere la confidenza con la palla e a conoscerci meglio, concentrandoci soprattutto sulla parte fisica”.

Il programma delle prossime settimane sarà sempre più focalizzato sulla tecnica e sullo sviluppo del gioco offensivo. “Lavoreremo molto sulla tecnica individuale e sull’attacco, dalla preparazione fisica del salto alla spalla. Sono le basi per arrivare pronti alle prime amichevoli e all’inizio del campionato”, ha spiegato il tecnico.

La società segue da vicino ogni passaggio della preparazione, garantendo sostegno e serenità all’interno di un contesto favorevole. Anche l’ambiente circostante, con le marine di Melendugno, offre un contributo importante per il recupero delle energie in questa fase intensa.

L’attesa per il campionato cresce giorno dopo giorno. Con entusiasmo, lavoro meticoloso dello staff, sostegno di società, sponsor e tifosi, il progetto Narconon Volley Melendugno promette di regalare un’altra stagione da vivere con passione.

