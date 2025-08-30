Volley A2/F, Melendugno e Regione Puglia per promuovere il Salento nel mondo

Volley Melendugno e Regione Puglia rinnovano la partnership consolidamdo un progetto vincente di promozione territoriale attraverso il linguaggio universale dello sport.

Per la prossima stagione, la squadra di pallavolo femminile continuerà a essere un’ambasciatrice delle bellezze salentine, portando sulle proprie maglie il brand #WeAreInPuglia, l’iniziativa di punta della più grande campagna di marketing internazionale della Regione Puglia.

L’accordo non si limita a una semplice sponsorizzazione, ma si basa su un’azione congiunta mirata alla destagionalizzazione del turismo. Attraverso i suoi canali comunicativi e la sua visibilità nei palazzetti di tutta Italia, la Volley Melendugno si impegna a promuovere i principali prodotti turistici pugliesi: dallo sport alla natura, dall’enogastronomia all’arte, dai borghi storici alle wedding destination. L’obiettivo è mostrare al pubblico che la Puglia non è solo una meta estiva, ma una terra ricca di opportunità da vivere in ogni mese dell’anno.

“Siamo onorati di rinnovare questa partnership con la Regione Puglia – ha dichiarato Domenico Macchione, amministratore unico della Volley Melendugno -. La nostra squadra, fin dalla scorsa stagione, si è fatta portabandiera della bellezza e della cultura del nostro territorio. Indossare il brand #WeAreInPuglia sulle nostre maglie non è solo un onore, ma una missione che ci riempie di responsabilità e orgoglio. Vogliamo contribuire a far scoprire al mondo le eccellenze della nostra terra, dimostrando che lo sport e la promozione turistica possono camminare mano nella mano per raggiungere traguardi importanti“.

“Il sodalizio tra Volley Melendugno e territorio è al primo posto delle attività della società – ha dichiarato il presidente Gaetano Prisco -. E’ partita proprio in questi giorni un’altra iniziativa, Volley Melendugno On Tour in Salento, mirata a far conoscere le giocatrici e le bellezze della nostra terra, attraverso delle interviste e delle riprese realizzate nelle meravigliose Marine di Melendugno. Questa attività, che sarà promossa sulle nostre pagine social e dai Media Partner, continuerà a coinvolgere anche altre eccellenti realtà del Salento“.

La collaborazione tra Volley Melendugno e Regione Puglia rappresenta un esempio di come le sinergie tra il mondo sportivo e le istituzioni possano generare un impatto positivo e duraturo. Con questa alleanza, il Salento si conferma non solo un palcoscenico di grandi talenti sportivi, ma anche una destinazione d’eccellenza, pronta ad accogliere i tifosi delle squadre ospiti e i tanti visitatori provenienti da ogni parte del mondo.

