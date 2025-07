Volley A2/F, Melendugno: Beatrice Perfetto nuova schiacciatrice

Il Volley Melendugno arricchisce il proprio roster con l’arrivo della giovane schiacciatrice Beatrice Perfetto, classe 2005, pronta a mettersi in gioco nella stagione 2025/2026 di Serie A2. Un acquisto che conferma la volontà del club di investire su profili emergenti dal grande potenziale.

Originaria di Torino, Perfetto ha iniziato la sua carriera nell’InVolley, per poi vestire le maglie di alcune delle realtà più prestigiose del panorama pallavolistico nazionale, come Igor Gorgonzola Novara (tra settore giovanile e Serie B1), Moma Anderlini Modena (B2) e Volpiano Volley (B1). Nell’ultima stagione ha giocato con il Volley Parella Torino, mettendosi in luce in un campionato competitivo come la Serie B1.

“Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura e pronta a dare tutta me stessa per questa maglia. Dopo un’annata positiva a Torino, non vedo l’ora di mettermi alla prova in una realtà ambiziosa come Melendugno e in un campionato competitivo come la Serie A2. Mi sto allenando con impegno per arrivare al meglio all’inizio della stagione e dare il massimo per la squadra”, ha detto Beatrice Perfetto.

Dotata di un mix interessante di potenza fisica, lettura tattica e grande energia, Perfetto rappresenta un innesto ideale per il reparto delle schiacciatrici, che si completa con un profilo fresco, motivato e desideroso di crescere.

Con questa operazione, il Volley Melendugno conferma la propria linea progettuale: valorizzare talenti emergenti, costruire un gruppo competitivo e mantenere salda l’ambizione di essere protagonisti anche nella nuova stagione di A2.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author