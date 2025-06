Volley A2/F, la Pantaleo Podio Fasano riparte da Federica Vittorio

La siciliana è la prima confermata dopo la promozione in Serie A2

La Pantaleo Podio Fasano inizia a gettare le basi per la stagione 2025/2026 in Serie A2, partendo da una conferma tanto attesa quanto significativa: Federica Vittorio resterà in gialloblù. Il libero siciliano, protagonista di un’annata eccellente nella scorsa stagione di Serie B1, ha conquistato sul campo la fiducia della società, guidata dal presidente Renzo Abete, che ha fortemente voluto proseguire il rapporto sportivo.

Arrivata a Fasano la scorsa estate, Vittorio ha saputo distinguersi per rendimento, costanza e qualità tecniche, contribuendo in modo determinante al raggiungimento della promozione in A2. Per lei si tratta di un ritorno nella seconda serie nazionale, già affrontata in passato per tre stagioni consecutive, prima della scelta di accettare il progetto fasanese in B1.

“È stata una stagione entusiasmante e piena di soddisfazioni culminata con l’obiettivo della promozione – ha dichiarato l’atleta -. Sarò sempre grata a questo gruppo che mi ha fatto rivivere emozioni intense, anche dal punto di vista umano. Ringrazio Micaela Cofano e Lorenzo Abete per la piena fiducia nei miei confronti. Torno in A2 conquistandola sul campo e non vedo l’ora di cominciare la nuova stagione”.

Con questa riconferma, la Pantaleo Fasano inaugura ufficialmente la sua campagna di allestimento per affrontare con determinazione la prossima stagione. E lo fa ripartendo da una delle certezze della promozione.

About Author