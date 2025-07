Volley A2/F, Fasano rinforza l’attacco con Provaroni, Korhonen e Salinas

Triplo colpo in entrata per la Olio Pantaleo Volley Fasano, che rinforza in modo significativo il reparto d’attacco con l’innesto di tre atlete di alto profilo: Claudia Provaroni, Piia Korhonen e Candela Sol Salinas.

A guidare l’assalto dalla prima linea sarà Claudia Provaroni, 27 anni, 181 cm, con all’attivo undici stagioni nei campionati di Serie A, cinque delle quali in A1. Dopo l’esordio con il Volleyrò Casal de Pazzi e le esperienze in nazionale giovanile, ha militato in squadre come Chieri, Hermaea Olbia, Cutrofiano, Academy Sassuolo, Straubing (Bundesliga), Wealth Planet Perugia, Megavolley e Roma Club. Con quest’ultima ha conquistato la WEVZA Cup e la Challenge Cup 2024. Provaroni torna in Puglia con entusiasmo: “Qui è come tornare in famiglia, farò di tutto per ripagare la fiducia”.

Ad affiancarla, nel ruolo di opposto, ci sarà Piia Korhonen, atleta finlandese di 28 anni e 187 cm. Proveniente da Eura, vanta una carriera internazionale che l’ha vista protagonista in Finlandia, Germania, Francia e Italia. Ex campionessa nazionale finlandese e vincitrice di due coppe in Germania, ha già giocato in Serie A2 con Hermaea Olbia e Soverato. “Entusiasta di questa nuova sfida, pronta a dare tutto in campo” ha dichiarato all’arrivo a Fasano.

Completa il reparto offensivo Candela Sol Salinas, 25enne argentina di 183 cm originaria di Buenos Aires. Cresciuta nel Boca Junior, con cui ha vinto tre titoli nazionali, ha maturato esperienze in Belgio, Italia (Sassuolo, Perugia, Lecco, Castelfranco) e nella nazionale maggiore argentina. Salinas si è detta pronta alla nuova sfida pugliese: “Fasano è un nuovo capitolo importante. Sono carica e determinata a fare bene”.

Con queste tre operazioni, la società fasanese si assicura talento, esperienza e motivazione per affrontare al meglio la prossima stagione in Serie A2.

