Volley A2/F, Emma Sturniolo nuova palleggiatrice del Melendugno

Il Volley Melendugno accoglie nel proprio organico Emma Sturniolo, palleggiatrice classe 2004 che andrà a completare il reparto regia per la stagione 2025/26 nel campionato di Serie A2.

Giovane, ma già con alle spalle esperienze significative, Sturniolo arriva in Salento dopo un’ottima annata in Serie B1 con il Crotone Volley, dove si è distinta per la sua capacità di dettare i tempi del gioco, l’efficacia nelle scelte tattiche e l’affidabilità anche in fase difensiva. L’anno precedente ha vestito la maglia del Marsala Volley, consolidando il suo percorso di crescita tecnica e caratteriale.

Il suo talento era già emerso con forza nella stagione 2022/23, quando ha conquistato la promozione in Serie B1 con la formazione di Zafferana Etnea, tappa cruciale per la sua affermazione come regista moderna e creativa.

A Melendugno, Emma Sturniolo formerà una coppia complementare in regia con la più esperta Giorgia Avenia, fornendo così a coach Gino Giunta nuove e preziose soluzioni in cabina di regia. “Con Emma inseriamo una pedina fondamentale nella nostra costruzione. È una giocatrice che sa prendersi responsabilità, ha un gioco brillante e potrà far bene anche in Serie A2. Sarà una freccia in più nel nostro arco”, ha commentato l’allenatore.

Dotata di visione, tecnica e carisma, Sturniolo incarna perfettamente lo spirito del progetto melendugnese, che punta a coniugare esperienza e freschezza in vista della prossima stagione. Il pubblico salentino potrà vederla all’opera sul taraflex del PalaSport “San Giuseppe da Copertino” di Lecce, dove è attesa per contribuire attivamente al percorso del club in Serie A2.

