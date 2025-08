Volley A2/F, Diego Ficarra nuovo vice coach della Olio Pantaleo Fasano

Nuovo innesto nello staff tecnico della Olio Pantaleo Fasano: si tratta di Diego Ficarra, 43 anni, originario di Rivolta d’Adda, con una lunga esperienza nei settori giovanili e nei campionati nazionali di pallavolo.

La carriera da tecnico di Ficarra prende il via nel 2015 come secondo allenatore della Picco Lecco in Serie B1, dove resta per sei stagioni. In parallelo, collabora anche con il Lodi, contribuendo alla conquista del titolo di Serie B1 e alla vittoria della Coppa Italia di categoria.

Nel 2022 intraprende il ruolo di primo allenatore alla guida della Dannunziana Pescara, affrontando proprio il Fasano allora allenato da Paolo Totero, con cui manterrà un rapporto professionale negli anni successivi. Seguono esperienze da head coach con Bergamo (B1), Alba Volley (B2) e Volano Volley (B1), dove nella scorsa stagione guida la squadra ai playoff promozione.

Da qualche giorno Ficarra ha ufficialmente accettato la proposta della società pugliese, entrando nello staff come allenatore in seconda insieme a Pietro Tanzarella e Giuseppe Catapano, sotto la guida di coach Paolo Totero.

“Sono felicissimo di iniziare questa nuova avventura con la Olio Pantaleo Fasano – ha dichiarato Ficarra -. Sarà la mia prima esperienza in uno staff di Serie A e mi aspetto una stagione ricca di emozioni. Ringrazio la società, la direzione sportiva e coach Totero per la fiducia. L’obiettivo è creare subito un buon amalgama di gruppo e affrontare al meglio un campionato competitivo e stimolante come la A2. Insieme, giorno dopo giorno, vogliamo costruire qualcosa di importante e condividere ogni momento con i nostri tifosi”.

