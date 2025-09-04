Volley A2/F, Daniela Bulaich nuova schiacciatrice della Narconon Melendugno

La Narconon Volley Melendugno annuncia l’arrivo della schiacciatrice argentina Daniela Bulaich, completando così il roster per la stagione 2025-2026.

La giocatrice è atterrata all’aeroporto di Brindisi nella mattinata di giovedì 4 settembre, dove ad accoglierla c’era il responsabile dell’organizzazione e logistica Lucio Cisternino. L’ingaggio porta la firma del direttore sportivo Francesco Melegari, che ha fortemente voluto l’atleta nel progetto salentino.

Bulaich arriva da un’estate di grandi successi: protagonista con la Nazionale argentina ai Mondiali in Thailandia e vincitrice della Coppa America 2024, conquistata battendo il Brasile in finale.

“Sono felice di essere qui a Melendugno – ha dichiarato -, non vedo l’ora di unirmi alle compagne e sono contenta di ritrovare Aurora Morandini, con cui ho già giocato a Macerata. Mi ha parlato benissimo della squadra e del territorio”.

Soddisfatto anche il DS Melegari: “Siamo felici di avere Daniela con noi. È un’atleta di talento, con esperienza internazionale e conoscenza del nostro campionato. Il suo arrivo completa un roster che crediamo competitivo”.

Domani la schiacciatrice si unirà al gruppo guidato da coach Simone Giunta, che sta concludendo la terza settimana di preparazione pre-season in vista dei primi test match.

Grande entusiasmo anche tra società e tifosi, pronti ad accogliere la campionessa argentina e a sostenerla in una stagione che si preannuncia ricca di sfide e particolarmente competitiva.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author