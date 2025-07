Volley A2/F, campionato: Pantaleo Fasano inserita nel Girone B

Prende ufficialmente forma la stagione 2025/2026 della Serie A2 Tigotà di pallavolo femminile. La Olio Pantaleo Fasano è stata inserita nel Girone B, composto da dieci squadre pronte a contendersi l’accesso alle fasi successive della competizione.

Le avversarie della formazione fasanese saranno: Cda Volley Talmassons FVG, Futura Giovani Busto Arsizio, Banca Valsabbina Millenium Brescia, Nuvolì Altafratte Padova, Trasporti Bressan Offanengo, Clai Imola Volley, Volley Modena, Tenaglia Abruzzo Altino Volley e Panbiscò Leonessa Altamura.

Il regolamento prevede che al termine del girone di andata, le prime quattro classificate di ciascun raggruppamento accedano alla Coppa Italia. Al termine della Regular Season, le migliori cinque di ogni girone prenderanno parte alla Pool Promozione, mentre le altre nove confluiranno nella Pool Salvezza. In questa seconda fase, si affronteranno solo le squadre non già incontrate nella prima parte di campionato e verranno mantenuti i punti ottenuti solo contro le formazioni partecipanti alla medesima pool.

La vincitrice della Pool Promozione sarà promossa direttamente in Serie A1, mentre le squadre classificate dalla seconda alla nona posizione disputeranno i Playoff Promozione. Le tre peggiori classificate della Pool Salvezza retrocederanno nella nuova Serie A3.

Cauto ottimismo nelle parole di coach Paolo Totero: “Credo che siamo inseriti in un girone molto equilibrato, ad eccezione di società storiche come Busto Arsizio e Brescia che puntano sicuramente ai vertici. Con le altre ce la giocheremo alla pari. La nostra filosofia non cambia: lavorare tanto su noi stessi e pensare partita dopo partita”.

Più prudente ma motivata anche la dichiarazione del direttore sportivo Micaela Cofano: “Siamo una neopromossa e ogni partita sarà un impegno difficile. Il girone è importante, come anche le distanze da coprire. Ci impegneremo al massimo per raggiungere l’obiettivo salvezza”.

Per la Olio Pantaleo Fasano si prospetta una stagione di grandi sfide e massima concentrazione, con l’obiettivo di consolidarsi nella categoria e crescere ulteriormente nel panorama del volley nazionale.

