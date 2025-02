Volley A/M, Taranto spreca occasione: ko di Modena complica corsa salvezza

MODENA – La Gioiella Prisma Taranto fallisce un’opportunità cruciale per la permanenza in Superlega, uscendo sconfitta 3-1 dal PalaPanini contro una Valsa Group Modena rimaneggiata ma comunque solida e determinata (25-15, 19-25, 25-21, 25-23).

I pugliesi, che avrebbero dovuto affrontare il match con un atteggiamento aggressivo, iniziano invece in maniera arrendevole, subendo la battuta avversaria e concedendo il primo set senza storia. Nel secondo parziale Taranto reagisce e impone il proprio ritmo, ma nel terzo e quarto set Modena alza nuovamente il livello in attacco e in battuta, mantenendo il controllo nei momenti decisivi.

Boninfante: “Salvezza da conquistare fino all’ultima palla”

A fine gara coach Boninfante analizza la prestazione dei suoi: “Alterniamo momenti concreti ad altri in cui ci perdiamo. Il primo set è stato condizionato dal loro servizio incisivo, poi siamo stati in partita, ma nel terzo set alcuni errori ci hanno penalizzato. La salvezza va conquistata fino all’ultima palla. Ora aspettiamo il risultato di Monza a Perugia, ma il destino è nelle nostre mani. Contro Verona dovremo superare i nostri limiti e fare una partita straordinaria”.

Il match

Modena parte subito forte nel primo set con la battuta di Buchegger e il muro di Anzani. Taranto prova a rientrare, ma subisce due ace di Mati e cede il parziale 25-15.

Nel secondo set Taranto reagisce con un break che porta i pugliesi avanti 15-18. Lanza e D’Heer spingono la squadra fino al 19-25 che riapre il match.

Il terzo set vede un equilibrio iniziale, ma Modena sfrutta due errori consecutivi di Taranto e allunga sul 20-15. Gli ospiti provano a restare in partita, ma Modena chiude 25-21.

Nel quarto parziale Taranto resta agganciata fino al 21-20, ma nel finale Modena è più concreta e chiude 25-23, condannando i pugliesi a una sconfitta pesante in chiave salvezza.

Valsa Group Modena – Gioiella Prisma Taranto 3-1

(25-15, 19-25, 25-21, 25-23)

Modena: De Cecco 1, Davyskiba 15, Mati 10, Buchegger 19, Gutierrez 9, Anzani 4, Gollini (L), Massari 5, Meijs 0, Federici (L). N.E. Stankovic, Ikhbayri, Rinaldi. All. Giuliani.

Taranto: Zimmermann 1, Held 18, Alonso 8, Gironi 1, Lanza 14, D’Heer 6, Luzzi (L), Alletti 0, Hofer 10, Rizzo (L), Hopt 0, Paglialunga 0. N.E. Balestra, Fevereiro. All. Boninfante.

Arbitri: Goitre, Brancati, Venturi.

Durata set: 26’, 27’, 29’, 31’; Totale: 113’.

