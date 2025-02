Volley A/M, Taranto si arrende a Perugia: 3-0 senza appello

La Gioiella Prisma Taranto esce a mani vuote dal PalaBarton di Perugia, sconfitta 3-0 (25-13, 25-16, 25-22) da una Sir Safety Susa inarrestabile. I rossoblù faticano a reggere il ritmo della corazzata umbra, trascinata da un ispirato Ishikawa, top scorer con 14 punti, e da Ben Tara, autore di 13. Taranto trova qualche spunto solo nel terzo set, con un buon Held (12 punti), ma non basta per invertire il destino del match.

Boninfante: “Dobbiamo recuperare punti” – Al termine della gara, coach Boninfante ha riconosciuto la superiorità dell’avversario: “I ragazzi ci hanno provato, ma non abbiamo le armi per competere con una Perugia a questo livello. Loro hanno giocato una gran partita, sovrastandoci in tutti i fondamentali. Il terzo set ci ha dato qualche segnale positivo, ma ora dobbiamo pensare subito alla prossima gara, perché la classifica dice che siamo ultimi e dobbiamo recuperare punti già da domenica contro Cisterna”.

Perugia parte forte e prende il largo nel primo set grazie alle giocate di Ben Tara e Ishikawa, chiudendo con un netto 25-13. Nel secondo parziale Taranto regge fino al 6-6, ma la Sir accelera con Ishikawa e Loser, chiudendo 25-16. Il terzo set vede un avvio positivo degli ospiti (5-8), ma Perugia reagisce e ribalta il punteggio con un Ishikawa in grande spolvero. Taranto prova a rimanere in partita con un ace di Gironi (24-22), ma un’invasione sancisce il 25-22 finale.

PERUGIA-PRISMA TARANTO 3-0 (25-13, 25-16, 25-22)

Sir Perugia: Giannelli 3, Loser 6, Ben Tara 13, Ishikawa 14, Semeniuk 10, Russo 6, Colaci (L), Hofer, Plotnytskyi. Ne: Zoppellari, Candellaro, Cianciotta, Solè. All. Lorenzetti.

Gioiella Prisma Taranto: Held 12, Gironi 11, D’Heer 6, Lanza 3, Alonso 5, Hofer 1, Hopt 1, Zimmermann, Paglialunga, Alletti, Rizzo (L). Ne: Fevereiro, Balestra. All. Boninfante.

