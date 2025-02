Volley A/M, Taranto: sfida da dentro o fuori con Civitanova, serve l’impresa

La Gioiella Prisma Taranto è pronta per una delle partite più difficili della stagione. Domenica 16 febbraio, alle 20:30, l’Eurosuole Forum di Civitanova sarà il palcoscenico di una sfida cruciale con la Cucine Lube. Il match, trasmesso in diretta su Rai Sport, rappresenta un bivio per la formazione pugliese, che deve conquistare punti preziosi per restare aggrappata alla SuperLega.

La classifica non concede tregua: Taranto è penultima, a un solo punto dalla zona retrocessione. L’ultimo match ha portato un punto utile per respirare, ma la situazione resta delicata. Ora serve il colpo grosso contro una Lube reduce da una sconfitta in campionato contro Modena e impegnata anche in Challenge Cup. Il calendario fitto potrebbe rappresentare un’occasione per approfittare di eventuali cali fisici o mentali dei padroni di casa.

Un duello speciale caratterizzerà la partita: Dante Boninfante, coach della Prisma, si troverà di fronte suo figlio Mattia, palleggiatore della Lube. Un incrocio di famiglia che aggiunge un ulteriore carico emotivo alla gara.

Taranto può crederci: all’andata ha già battuto Civitanova con una straordinaria vittoria per 3-2. Servirà la stessa determinazione, ancora più grinta e la capacità di sfruttare ogni singolo pallone. Il tecnico Boninfante lo sa bene: “Sarà una partita difficilissima, ma vogliamo provarci. La storia dice che Civitanova in casa è imbattibile, ma noi vogliamo fare qualcosa di unico”, ha dichiarato alla vigilia.

Domenica ogni punto sarà una battaglia. Ogni pallone dovrà essere difeso con il massimo dell’energia. Taranto ha bisogno di un’impresa, e la salvezza passa proprio da questa notte di fuoco a Civitanova.

