Volley A/M: Taranto ko al tie break con Cisterna e tanto amaro in bocca

La Gioiella Prisma Taranto lotta fino all’ultimo, ma esce sconfitta al tie break con Cisterna (25-23, 23-25, 23-25, 25-22, 11-15) davanti ai 1750 spettatori del PalaMazzola. Un match giocato all’insegna dell’equilibrio, con i rossoblù che non riescono a concretizzare le occasioni nel secondo e nel terzo set, per poi cedere nel decisivo tie break, dove la crescita di Cisterna a muro è risultata decisiva, fermando Lanza nei momenti cruciali.

MVP del match Faure, che chiude con 24 punti, mentre per Taranto spicca la prestazione di Held, autore di 18 punti. Il punto conquistato permette ai pugliesi di riportarsi sopra Monza in classifica, ma resta il rammarico per l’occasione persa di allontanarsi dal fondo. Ora le speranze salvezza si giocheranno nelle prossime tre partite, a partire dalla trasferta con Civitanova.

Held: “Partita dura, dobbiamo ripartire dalle cose buone”

A fine gara, Tim Held ha commentato con rammarico la sconfitta: “È stata una partita difficile, con tanti alti e bassi. In alcune situazioni siamo stati bravi a reagire, ma nel secondo e terzo set ci è mancato davvero poco. Perdere così fa male, ma dobbiamo ripartire dalle buone cose mostrate oggi per affrontare le prossime sfide con più aggressività e consapevolezza.”

La partita

Taranto parte con la diagonale Zimmermann-Gironi, al centro Alonso-D’Heer, in banda Lanza-Held, libero Rizzo. Cisterna risponde con Baranowicz in regia, Faure opposto, Mazzone e Nedeljkovic centrali, Ramon e Tarumi in banda, libero Pace.

Dopo un primo set vinto da Taranto, Cisterna ribalta il match con due parziali chiusi sul filo di lana (23-25). La reazione dei padroni di casa arriva nel quarto set, con un grande impatto di Hopt e un ottimo finale di D’Heer. Nel tie break, Taranto parte bene (4-2), ma Cisterna alza il livello del muro e con un ace di Faure scava il solco decisivo, chiudendo 11-15.

Ora Taranto dovrà dare tutto nelle ultime tre gare per sperare nella salvezza. Prossimo appuntamento, la difficile trasferta contro Civitanova.

PRISMA TARANTO-CISTERNA 2-3 (25-23, 23-25, 23-25 25-22, 11-15)

Gioiella Prisma Taranto: Held 18, Hofer 2, D’Heer 12, Gironi 19, Lanza 18, Alonso 5, Hopt 7, Zimmermann 1. All. Boninfante.

Cisterna Volley: Faure 24, Ramon 11, Tarumi 9, Baranowicz 3, Mazzone 13, Rivas 3, Bayram 4, Nedeljkovic 12. All. Falasca.

