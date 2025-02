Volley A/M, Prisma Taranto: ultima chiamata salvezza contro Cisterna

La stagione entra nella sua fase cruciale e per la Gioiella Prisma Taranto è tempo di giocarsi il tutto per tutto. Ultima in classifica, la formazione pugliese ospiterà domenica alle 18 una Cisterna Volley in gran forma, attualmente settima in Superlega e protagonista di un campionato solido. Con solo quattro gare ancora da disputare, ogni punto diventa fondamentale, e la sfida contro i laziali rappresenta un crocevia decisivo nella lotta per la salvezza.

Taranto obbligata a vincere

Per la Gioiella Prisma non ci sono alternative: servono tre punti per mantenere vive le speranze di permanenza nella massima serie. La diretta concorrente, Monza, attualmente a pari punti ma con una vittoria in più, sarà impegnata sul difficile campo di Verona. Un successo pieno permetterebbe a Taranto di rilanciare la propria corsa salvezza, considerando anche che Monza dovrà affrontare Cisterna nell’ultima giornata. Una vittoria, tuttavia, sarebbe solo il primo passo in un cammino ancora complicato.

Cisterna, un avversario ostico e in crescita

La squadra laziale arriva al PalaMazzola con grande fiducia, forte di una stagione di alto livello. All’andata, Cisterna si impose con un netto 3-0, mettendo in mostra un sistema di gioco efficace, con un muro solido e un attacco ben orchestrato dal regista Baranowicz.

I pericoli principali per Taranto arriveranno proprio dal muro granitico dei laziali e dai loro terminali offensivi di qualità. Tra i protagonisti spicca Tarumi, lo schiacciatore giapponese che sta vivendo un’ottima stagione ed è stato premiato MVP nell’ultima vittoria contro Modena. Accanto a lui, il francese Faure, opposto di livello internazionale e campione olimpico, pronto a fare la differenza nei momenti decisivi. In prima linea, Nedeljkovic e Mazzone garantiranno solidità a muro, mentre in attacco Cisterna potrà contare anche sulla banda spagnola Ramon.

Taranto, serve un’impresa

Per ribaltare i pronostici, la Gioiella Prisma dovrà mettere in campo aggressività, determinazione e concentrazione per l’intera durata del match. Sarà fondamentale limitare gli errori, migliorare l’efficienza in attacco e trovare soluzioni efficaci contro il muro avversario. La squadra è chiamata a una reazione dopo la prova opaca dell’ultimo turno al PalaBarton.

Fondamentale sarà anche il fattore PalaMazzola: il supporto del pubblico potrebbe rivelarsi decisivo in una sfida che vale un’intera stagione. Taranto ha bisogno dell’energia e della spinta dei propri tifosi per cercare un successo che potrebbe cambiare le sorti del campionato.

Capitan Lanza: “Ora iniziano i nostri play-off”

Il capitano di Taranto, Filippo Lanza, ha sottolineato l’importanza del match:

“Adesso cominciano i nostri ‘play-off’, partite fondamentali per la salvezza. Affronteremo una squadra in salute, ma il nostro obiettivo resta chiaro: essere fedeli al nostro scopo. Cisterna ha dimostrato di poter mettere in campo un gioco eccellente e di avere giocatori esperti. Non ci aspettiamo un avversario rilassato, anzi: verranno determinati a consolidare la loro posizione. Noi, però, abbiamo un’altra missione. Vedremo chi la spunterà”.

Il programma della sfida

Domenica 9 febbraio 2025, ore 18.00

Gioiella Prisma Taranto – Cisterna Volley

Arbitri: Simbari Armando, Giardini Massimiliano

Simbari Armando, Giardini Massimiliano Video Check: Galiuti Sara

Galiuti Sara Segnapunti: Monteleone Antonella

Monteleone Antonella Diretta: Rai Sport e VBTV, telecronaca di Francesco Calò e Mimmo Polito

Precedenti: 3 (tutti vinti da Cisterna)

Ex in campo: nessuno

Domenica sarà una battaglia: Taranto dovrà crederci fino in fondo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author