Volley A/M, Prisma Taranto: Modena crocevia decisivo per la salvezza

Si avvicina il rush finale della SuperLega, e la sfida tra Valsa Group Modena e Gioiella Prisma Taranto, in programma domenica 23 febbraio alle 15.30 al PalaPanini, rappresenta un crocevia decisivo nella corsa alla salvezza.

Entrambe le squadre arrivano con il destino ancora da scrivere e con motivazioni altissime. Taranto, reduce dalla sconfitta contro Civitanova, ha mostrato segnali di crescita ma senza raccogliere punti. Modena, invece, ha ceduto al tie-break contro Padova, complicando ulteriormente la propria situazione in classifica.

Per i pugliesi, la posta in gioco è altissima: una vittoria piena potrebbe garantire la permanenza in SuperLega in caso di sconfitta di Monza contro Perugia, evitando così un’ultima, rischiosa battaglia contro Verona. Modena, dal canto suo, deve vincere per non compromettere il morale e il finale di stagione, mantenendo a distanza le insidie della bassa classifica.

Le chiavi della partita

• Attacco di Taranto: sarà fondamentale replicare l’intensità vista contro la Lube e capitalizzare ogni occasione.

• Reazione di Modena: i padroni di casa dovranno ritrovare il proprio gioco e sfruttare il fattore campo, con De Cecco in regia e un reparto offensivo guidato da Gutierrez, Rinaldi e Buchegger.

• Pressione della classifica: Taranto punta alla salvezza diretta, Modena vuole allontanare lo spettro di un finale complicato.

Le parole di Wout D’Heer (Taranto)

“Sappiamo che una vittoria piena potrebbe garantirci la salvezza, ma Modena è un avversario temibile in casa. Dovremo partire forte e sfruttare ogni occasione. La partita contro Civitanova ci ha lasciato l’amaro in bocca, ma anche la convinzione di poter fare qualcosa di importante.”

L’appuntamento è fissato: domenica alle 15.30 il campo decreterà il verdetto di una sfida che vale una stagione.

PRECEDENTI: 21 (17 successi Modena, 4 Taranto)

EX: José Miguel Gutierrez (Taranto 2023/24)

DIRETTA: VBTV

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author