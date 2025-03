Volley A/M, Prisma Taranto: con Verona l’ultima chance salvezza

Domenica 3 marzo alle 18, la Gioiella Prisma Taranto si gioca tutto nell’ultima giornata di SuperLega, affrontando al PalaMazzola la Rana Verona, quarta forza del campionato. Una sfida cruciale per la permanenza nella massima serie, con i rossoblù che non potranno fare calcoli: servirà una vittoria piena per non dipendere dal risultato di Monza-Cisterna.

Attualmente, Taranto ha un solo punto di vantaggio su Monza, che ospita una Cisterna già qualificata ai playoff ma ancora in corsa per il settimo posto. Un successo da tre punti garantirebbe la salvezza senza dover attendere il risultato dell’altro campo, mentre una vittoria al tie-break potrebbe non bastare se Monza dovesse conquistare i tre punti.

Verona in forma, Taranto chiamato all’impresa

Non sarà un’impresa facile: Verona arriva da un momento straordinario, con la finale di Coppa Italia persa solo al tie-break contro la Lube Civitanova. La squadra di coach Stoytchev ha trovato una solidità impressionante nelle ultime settimane e può contare su un roster di alto livello. Alla regia ci sarà il russo Abaev, mentre in posto due potrebbe essere confermato Keita, anche se Jensen scalpita per un posto da titolare. In banda spazio al talentuoso Rok Mozic, affiancato da Ewert o dal giovane Sani. Al centro, Cortesia sarà affiancato da Vitelli o Zingel, mentre il libero sarà il pugliese Francesco D’Amico, autore di un’ottima stagione.

Taranto arriva dalla sconfitta per 3-1 a Modena, un match in cui ha lottato ma senza raccogliere punti. Adesso non ci sono più alternative: bisogna vincere, senza pensare a cosa accadrà sugli altri campi. Il PalaMazzola dovrà trasformarsi in una bolgia per spingere la Prisma all’ultimo, decisivo sforzo per mantenere la categoria.

Le parole della vigilia: determinazione e orgoglio

Aimone Alletti suona la carica: “Ora serve solo tirare fuori tutto l’orgoglio che abbiamo dentro. Non dobbiamo pensare alle occasioni perse, ma solo a quello che possiamo fare domenica. È una partita alla nostra portata: abbiamo già battuto Civitanova, che è terza in classifica, e Verona è quarta. Se fosse impossibile, non saremmo neanche qui a giocarci la salvezza. Dipende solo da noi: niente calcoli, solo massima lucidità e voglia di lottare”.

Il libero Marco Rizzo, simbolo di questa Prisma Taranto, sottolinea l’importanza del momento: “So quanto sia importante difendere questa realtà, perché conosco le difficoltà di fare sport di alto livello in Puglia e nel Sud. Come negli ultimi tre anni, darò il massimo fino all’ultima palla, e sono sicuro che lo faranno anche i miei compagni. Due anni fa ci siamo salvati all’ultima giornata, il destino è ancora nelle nostre mani: se esprimiamo il nostro miglior gioco, possiamo regalare una grande gioia alla nostra gente”.

Precedenti e diretta TV

I precedenti tra le due squadre sono 18: 6 vittorie per Taranto e 12 per Verona. L’unico ex del match è Aimone Alletti, che ha giocato a Verona nella stagione 2018/19.

• Arbitri: Cesare Stefano, Michele Brunelli (De Simeis Giuseppe)

• Video Check: Simone Massimiliano

• Segnapunti: Carmela Fanizzi

• Diretta TV: DAZN e VBTV

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author