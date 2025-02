Volley A/M, Prisma Taranto: con Cisterna è il momento della verità

La stagione entra nella fase decisiva e per la Gioiella Prisma Taranto è tempo di giocarsi tutto. Ultima in classifica, la squadra pugliese si trova con le spalle al muro e domenica alle 18 ospiterà una Cisterna Volley in grande forma, attualmente settima e protagonista di un ottimo campionato. Con sole quattro partite ancora da disputare, ogni punto è fondamentale e il match contro i laziali rappresenta un bivio cruciale nella lotta per la salvezza.

Servono tre punti per riaprire la corsa

Per Taranto non ci sono alternative: servono tre punti per continuare a sperare. La diretta concorrente Monza, attualmente a pari punti ma con una vittoria in più, sarà impegnata sul campo di Verona. Un successo pieno contro Cisterna permetterebbe a Taranto di rimettersi in corsa, anche perché Monza affronterà proprio Cisterna nell’ultima giornata. Vincere senza se e senza ma è l’unico imperativo per continuare a credere nella permanenza in Superlega.

Cisterna, una squadra in crescita

L’avversario però non è dei più semplici. Cisterna Volley arriva al PalaMazzola con grande fiducia, forte di una stagione solida e di un’organizzazione di gioco efficace. All’andata, i laziali si imposero per 3-0, dimostrandosi una squadra ostica, con un muro-difesa efficace e un attacco ben orchestrato dal regista Baranowicz.

I pericoli principali per Taranto arriveranno da un muro granitico e da terminali offensivi di qualità. Occhi puntati su Tarumi, lo schiacciatore giapponese reduce dal premio MVP nell’ultima vittoria con Modena, e sull’opposto francese Faure, campione olimpico e giocatore chiave nei momenti decisivi. A completare il reparto offensivo c’è lo spagnolo Ramon, mentre a muro la coppia Nedeljkovic-Mazzone garantisce solidità e pressione costante.

Taranto, serve una prova d’orgoglio

Se vuole ribaltare il pronostico, Taranto dovrà mettere in campo aggressività, determinazione e concentrazione dal primo all’ultimo punto. Fondamentale sarà limitare gli errori, migliorare l’efficienza in attacco e trovare contromisure al muro avversario. La prestazione opaca dell’ultimo turno al PalaBarton dovrà essere solo un brutto ricordo.

Ma soprattutto, la Gioiella Prisma dovrà sfruttare il fattore PalaMazzola: il calore del pubblico potrebbe essere la chiave per una sfida che vale una stagione. Ora più che mai, la squadra ha bisogno del supporto dei tifosi per conquistare una vittoria che potrebbe cambiare tutto.

Lanza suona la carica

Il capitano Filippo Lanza ha sottolineato l’importanza del momento: “Adesso cominciano i nostri ‘play-off’ per la salvezza, partite in cui ci si gioca tutto. Affrontiamo una squadra forte e ben organizzata, ma il nostro obiettivo resta immutato: lottare fino all’ultimo. Sarà una battaglia tra due squadre con ambizioni diverse. Vedremo chi la spunterà”. L’appuntamento è fissato: domenica 9 febbraio 2025, ore 18.00, al PalaMazzola. Taranto deve crederci.

