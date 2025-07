Volley A/F, Melendugno: Gaetano Prisco nuovo presidente del club

Cambio al vertice in casa del club salentino: succede a Giuseppe Lugibello

La Volley Melendugno ufficializza un cambio ai vertici societari. Dopo anni di intensa attività e importanti risultati ottenuti sul campo, Giuseppe Lugibello lascia la presidenza del club, passando il testimone a Gaetano Prisco.

Si tratta di un avvicendamento all’insegna della continuità e della condivisione di valori. Prisco non è un volto nuovo per l’ambiente melendugnese: da cinque stagioni è vicino alla squadra attraverso Narconon, organizzazione attiva nel recupero di persone con dipendenze e da sempre impegnata nel sociale, soprattutto a favore dei più giovani. Il legame tra Narconon e Volley Melendugno continuerà anche sotto la nuova presidenza, con l’obiettivo comune di promuovere lo sport come strumento educativo e di prevenzione.

Il presidente uscente Lugibello ha voluto salutare la società con parole di stima e affetto: “Sono orgoglioso del percorso che abbiamo compiuto. Lascio la presidenza a una persona che ha dimostrato attaccamento concreto a questo progetto. Continuerò a supportare la squadra anche da imprenditore”.

Attraverso l’attività di ristorazione Vesuvio3 di Torre Saracena, Lugibello continuerà a essere sponsor del club, a conferma di un legame solido con il territorio e con la società.

Il nuovo presidente Gaetano Prisco ha accolto l’incarico con entusiasmo e senso di responsabilità: “Conosco questa squadra da vicino e sono felice di poter contribuire in prima persona. Credo fortemente che sport e impegno sociale debbano andare di pari passo. Insieme a Narconon, continueremo a promuovere valori sani e a sostenere i giovani del territorio”.

La Volley Melendugno guarda quindi al futuro con nuova energia, mantenendo saldi i propri principi fondanti di sportività, solidarietà e attenzione al tessuto sociale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author