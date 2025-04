Volley 1a Div/M, Dinamo Molfetta vola in Serie D con due turni d’anticipo

Ora è ufficiale: la Dinamo Molfetta maschile ha ottenuto la promozione in Serie D con due giornate d’anticipo. La certezza aritmetica è arrivata grazie alla vittoria per 3-0 sulla Silver Sun Ecana, nel recupero della prima giornata di campionato. Una prestazione netta che premia il lavoro del gruppo guidato da Franco de Florio, protagonista di un campionato condotto da assoluta protagonista nel Girone A della Prima Divisione Maschile.

Il successo è stato costruito su una stagione di sacrifici, passione e determinazione, culminata con una cavalcata vincente. A confermarlo anche i parziali del match: 25-16, 25-6, 25-16. Un risultato che onora la tradizione pallavolistica della città di Molfetta e valorizza il progetto sportivo della Dinamo.

Soddisfatto coach Franco de Florio: «A San Giovanni Rotondo abbiamo sfiorato la promozione per un punto, ma poi l’abbiamo conquistata con gli interessi, e in casa. Abbiamo affrontato un campionato entusiasmante, migliorando costantemente. Questa promozione è il giusto premio per una stagione vissuta con impegno. Ora, chi ha avuto meno spazio avrà l’occasione di giocare, ma l’obiettivo resta vincere fino alla fine».

Nel frattempo, in Serie C Femminile, sconfitta per la Dinamo CAB Molfetta contro la capolista Combivox Orsacuti Capurso, vincitrice della Coppa Puglia. Il match, valido per l’undicesima giornata di ritorno, si è concluso con un netto 3-0 in favore della squadra ospite (15-25, 14-25, 21-25), ma ha comunque offerto spunti utili per la squadra guidata da Fabio D’Agostino in vista dei prossimi impegni.

Nonostante le differenze tecniche, le ragazze in maglia arancio hanno mostrato buone reazioni soprattutto nel terzo set, recuperando ben sette punti in fase finale e contenendo il divario. Dopo un primo set equilibrato fino al 10-11, la squadra ha faticato a contenere la spinta avversaria, ma ha saputo rispondere con grinta in alcune fasi, grazie agli spunti di Gentile, Lazzizzera e Mollica.

«Come previsto, è stata una partita difficile», ha commentato il tecnico Fabio D’Agostino. «Abbiamo avuto un buon avvio, ma con il passare dei minuti è emersa la maggiore qualità tecnica e fisica delle nostre avversarie. Il finale del terzo set ha mostrato un bel segnale di reazione da parte nostra, utile per affrontare al meglio i playout».

