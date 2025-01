Voli, trasferte e nomine: Regione verso il ritorno in aula

Bari – Il centrodestra che fa le barricate sulle trasferte istituzionali della Regione, il centrosinistra che cerca la sintesi su nomine, legge elettorale e norma sulle candidature dei sindaci: il parlamentino di via Gentile si prepara al ritorno in aula. In commissione, le aperture sui voli civili all’ “Arlotta” di Grottaglie.

