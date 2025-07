Voli in Italia e in Europa: basta la carta d’imbarco, stop al documento

È ufficialmente operativa la nuova disposizione che elimina l’obbligo di mostrare un documento di identità al gate d’imbarco per tutti i voli nazionali e europei in partenza dagli aeroporti italiani. Lo ha confermato l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), precisando che per imbarcarsi sarà sufficiente esibire la carta d’imbarco.

La novità è già in vigore e punta a snellire le procedure burocratiche al gate, pur mantenendo invariati tutti i controlli di sicurezza. I documenti di riconoscimento dovranno comunque essere portati con sé e disponibili in caso di eventuali verifiche da parte delle autorità competenti.

“C’è molta perdita di tempo a livello burocratico. Togliendo l’obbligo, ci si imbarca anche più velocemente” ha spiegato il presidente dell’ENAC, Pierluigi De Palma, in un’intervista al Corriere della Sera.

L’annuncio ha suscitato reazioni contrastanti. Da parte del Codacons è stato espresso “stupore” per la misura, mentre Assoutenti ha manifestato preoccupazione per i possibili rischi legati alla sicurezza.

L’Enac rassicura comunque che la misura non pregiudica in alcun modo i protocolli di identificazione o i sistemi di controllo attivi negli scali, che continueranno a garantire la tutela dei passeggeri e dell’ordine pubblico.

