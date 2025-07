Voga, doppietta LNI Taranto nella 3a tappa del Trofeo Adriatico e Jonio

La Lega Navale Italiana sezione di Taranto ha ottenuto una prestigiosa doppietta nella terza tappa del Trofeo dell’Adriatico e del Mar Jonio – 7° Meeting Nazionale CSI di canottaggio a sedile fisso su lance a 10 remi, svoltasi nella mattinata di domenica 13 luglio nello specchio d’acqua antistante la sede tarantina della LNI, in Mar Grande.

Nonostante il caldo intenso, la manifestazione (organizzata dal Centro Sportivo Italiano, Comitato di Bari, in collaborazione con la sezione tarantina della LNI) si è svolta regolarmente in un contesto di forte partecipazione e spirito sportivo. A imporsi con prestazioni di alto livello sono stati entrambi gli equipaggi di casa, maschile e femminile, regalando così alla città di Taranto una giornata di grande soddisfazione.

Decisiva la performance della squadra maschile, autrice di una rimonta entusiasmante nella seconda manche, che ha ribaltato il risultato della prima prova, assicurando il primo posto finale. Molto positiva anche la prova dell’equipaggio femminile, protagonista di una prestazione solida e concreta.

“Siamo al giro di boa della stagione agonistica e questa tappa era un test importante per valutare la condizione delle nostre squadre – ha dichiarato Luciano Boscaino, timoniere di entrambi gli equipaggi -. La risposta è stata eccellente, sia sul piano tecnico che sul piano dell’impegno. Ottimi i nostri atleti e altrettanto l’organizzazione della nostra sezione”.

Soddisfazione anche da parte di Vito Mannara, direttore sportivo della LNI Taranto, che ha evidenziato la qualità dell’evento: “È stata una vera festa dello sport, con la partecipazione di cinque squadre maschili, due femminili e due equipaggi misti. Siamo felici dei risultati e della prova offerta dai nostri ragazzi, in particolare per la rimonta dei maschi che hanno dato tutto in acqua”.

La giornata si è conclusa con le premiazioni ufficiali, alla presenza dello stesso Vito Mannara e di Flavio Musolino, presidente della sezione LNI Taranto, che hanno consegnato i riconoscimenti agli equipaggi partecipanti in un clima di grande entusiasmo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author