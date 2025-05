Vizziello: “I farmaci generici non convincono i pazienti lucani”

Basilicata terzultima in Italia per uso di equivalenti. “Spesa sanitaria fuori controllo, servono campagne di informazione”

Nonostante abbiano la stessa efficacia e principio attivo dei medicinali di marca, i farmaci equivalenti continuano a essere poco utilizzati in Basilicata. È quanto segnala Giovanni Vizziello, capogruppo di Basilicata Casa Comune in Consiglio regionale, commentando i dati 2024 dell’indagine condotta da Egualia, l’associazione che rappresenta i produttori di generici.

“I cittadini lucani, pur percependo tra i redditi più bassi d’Italia, sembrano disposti a sostenere costi aggiuntivi per ottenere farmaci di marca”, osserva Vizziello. Secondo il consigliere, questa tendenza sarebbe alimentata da pregiudizi infondati che ostacolano la diffusione dei farmaci equivalenti, a dispetto della loro comprovata affidabilità.

Dai dati di Egualia emerge che la Basilicata si colloca al terz’ultimo posto in Italia per consumo di generici, con una percentuale pari al 23,3%, ben al di sotto della media nazionale del 32,6%. “La distanza con regioni come la Lombardia, dove i generici rappresentano il 42,5% del totale dei farmaci acquistati, è significativa e allarmante”, ha aggiunto Vizziello.

Un giorno dopo la pubblicazione del report AIFA sulla spesa farmaceutica nazionale, lo stesso Vizziello aveva lanciato un allarme su dinamiche ormai fuori controllo anche in ambito regionale. “Il fatto che nei generici cambino solo la confezione e la denominazione, riportando il principio attivo anziché il nome commerciale, basta a generare diffidenza nei pazienti, che si accollano la differenza di prezzo”, afferma.

Una situazione che, secondo Vizziello, incide negativamente sull’intero sistema sanitario. “Dobbiamo chiederci quanto questi comportamenti stiano contribuendo al superamento dei tetti di spesa, in particolare per la componente ospedaliera, che in Basilicata sfora di 35 milioni di euro rispetto al limite programmato”, conclude.

Il capogruppo sollecita quindi “una maggiore assunzione di responsabilità da parte dei vertici della sanità lucana”, oltre alla necessità di promuovere campagne di informazione per migliorare la percezione dei farmaci equivalenti presso la popolazione.

