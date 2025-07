Vivere il Mare, Insieme: attività ludiche e balli fino al 31 agosto in spiaggia

Sono partiti martedì 15 luglio, i servizi di animazione e inclusione sociale nell’ambito della terza edizione del progetto “Mare per tutti”, ribattezzato per il 2025 “Vivere il mare, insieme”.

Le attività, promosse dal Comune di Bari, animeranno le spiagge di Pane e Pomodoro e del waterfront di San Girolamo fino al 31 agosto, offrendo un’opportunità unica a chi resta in città di godere appieno del mare.

L’iniziativa, ideata dal Comune di Bari e affidata a Password SRL con una spesa di 59.457 euro, si propone di garantire una fruizione sostenibile e inclusiva del litorale. L’assessora alla Giustizia, al Benessere sociale e ai Diritti civili, Elisabetta Vaccarella, ha sottolineato l’importanza del progetto: “Immaginiamo le spiagge di Pane e Pomodoro e del waterfront di San Girolamo come due piazze d’estate affacciate sull’acqua: accoglienti, inclusive, piene di vita.

Luoghi in cui ogni cittadino, solo o in famiglia, possa sentirsi parte di qualcosa di più grande, accolto e valorizzato”.

Quest’anno, il servizio durerà due settimane in più rispetto al 2024, estendendo i benefici a un numero ancora maggiore di persone.

Il calendario degli appuntamenti è ricco e variegato, con la partecipazione totalmente gratuita per tutti gli utenti. Dalle sessioni di risveglio muscolare e ginnastica dolce in acqua, pensate in particolare per gli over 65, ai balli di gruppo e danze popolari, fino ai giochi sociali e tornei, c’è un’attività per ogni età e interesse.

Un’attenzione particolare è rivolta all’accompagnamento alla fruizione del mare per persone con disabilità e/o anziani, garantendo a tutti l’accesso all’acqua.

L’obiettivo principale del progetto è favorire la socializzazione tra generazioni e culture diverse, promuovere una fruizione attiva e consapevole delle spiagge pubbliche e sostenere il benessere psicofisico dei cittadini, con un focus sulle categorie più fragili come anziani, disabili e famiglie in difficoltà.

L’intento è creare un vero e proprio “ecosistema comunitario estivo”, dove la cittadinanza possa ritrovarsi, ascoltarsi e riconoscersi.

Su entrambe le spiagge, almeno tre animatori/educatori con competenze specifiche sono impegnati contemporaneamente. Per i cittadini con disabilità e gli anziani, è allestito un gazebo informativo che offre non solo il programma delle attività, ma anche informazioni utili sulle azioni di contrasto alle ondate di calore, numeri di emergenza e dettagli su altri progetti estivi dedicati.

Non manca un punto ristoro gratuito con dispenser d’acqua e uno sportello di ascolto informale curato dagli operatori.

Inoltre, per coloro che necessitano di supporto per l’accesso al mare, è disponibile un servizio di accompagnamento anche tramite l’uso di sedie galleggianti messe a disposizione dall’amministrazione.

Per proteggersi dal sole nelle ore più calde, l’organizzazione fornisce anche ombrelloni a rotazione per i bagnanti sprovvisti.

Ecco il Calendario delle attività:

Le giornate sulle spiagge saranno scandite da un programma dinamico e coinvolgente:

Dal martedì alla domenica:

ore 9.30: Buongiorno spiaggia

ore 10: Risveglio muscolare/Bear walk

ore 10.45: Acqua gym/Zumba fit

ore 11.30: Balli di gruppo per le famiglie

ore 12: Gioco aperitivo

ore 12.30: Chiusura attività

Sabato e domenica pomeriggio:

dalle 16 alle 18: Gioco caffè, musichiere, staffetta, karaoke e balli di gruppo.

Scatto pubblicato dal Sindaco Vito Leccese sulla pagina facebook ufficiale

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author