ROMA- “Quando uno è maleducato e non vale niente, non si ferma a parlare con le persone. Si vede che non ha nulla da dire”: Vittorio Sgarbi si rivolge, insultandolo, a Enrico Letta perché non risponde ai tanti giornalisti che da lunedì 24 gennaio assediano piazza del Parlamento a caccia di pronostici in merito alle elezioni Presidenziali del 2022.

Il critico d’arte prende le parti degli operatori della comunicazione riconoscendo il grande lavoro che stanno svolgendo e suggerendo loro, “Ve lo dico con affetto. La prossima volta fategli lo sgambetto” per fermarlo a rilasciare un’intervista. “Il partito di Letta non esiste, si è disperso. Ma dove scappi, incapace, uno che non è nessuno, crede di essere chissà chi” continua a dire Vittorio Sgarbi tra i giornalisti.

Potrebbe interessarti: “Il Presidente secondo me” parte 1, parte 2, parte 3