Vittorio Pisani nuovo capo della Polizia, succede a Giannini

Il Consiglio dei ministri ha deliberato la nomina di Vittorio Pisani (attuale vicedirettore dell’Aisi) a capo della Polizia. L’uscente Lamberto Giannini sarà il prefetto di Roma.

“Desidero inviare i miei migliori auguri di buon lavoro al nuovo Capo della Polizia, Vittorio Pisani, e al nuovo Prefetto di Roma, Lamberto Giannini – così la premier Giorgia Meloni -. Abbiamo scelto due servitori dello Stato di grande competenza ed esperienza che contribuiranno a rafforzare la sicurezza dei cittadini e la difesa delle istituzioni”. “Siamo profondamente grati per il lavoro che la Polizia e le Forze dell’Ordine svolgono ogni giorno per mantenere l’ordine pubblico”. A Pisani e Giannini “auguro un grande successo in questo nuovo e delicato incarico, per il quale potranno contare sul pieno sostegno del governo”.

“C’è il grandissimo orgoglio per aver guidato la polizia – ha detto Lamberto Giannini -, dopo un lungo percorso iniziato come agente ausiliario, è una pagina indelebile della mia vita. Ora ho una nuova sfida nella mia città, che conosco molto bene, so quanto impegno ci vuole, ho già preso contatto con il sindaco. Amarezza per come è andata? No, adesso guardo alla nuova sfida che mi attende”.

